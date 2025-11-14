Adamari López y Chiquibaby llevan su pódcast a nuevas audiencias en ViX

Iniciando el año 2024, Adamari López y su comadre Chiquibaby anunciaron el lanzamiento de su pódcast a través de un canal en YouTube, donde los temas que hablan son diversos, no solo por sus experiencias, sino también por cosas de interés común que quieren escuchar aquellos que siguen su trayectoria profesional. Esta vez dieron un anuncio que las mantiene felices.

Todos los jueves estrenan un nuevo episodio, y la novedad de este fue que ahora podrán disfrutar de su contenido a través de otras plataformas, gracias a TelevisaUnivision, llegando así a nuevas audiencias, como desde un inicio lo estaban deseando: poder expresarse y llegar a todos los rincones posibles. Ahora ese sueño de ambas se materializa con ViX.

“Como saben, estamos en YouTube y siempre nos pueden ver en la plataforma, pero queríamos llegar a más personas y estar más en contacto con ustedes”, comenzó explicando la puertorriqueña.

Chiquibaby mencionó que estaba muy entusiasmada, no solo porque verán el contenido que con tanto amor han hecho en casi dos años, sino que también disfrutarán de los que grabaron en un inicio para que se mantengan al tanto de todos los capítulos que llevan hasta entonces.

“Nos da mucho gusto saber que ahora ustedes van a poder ver los episodios de ‘Ada y Chiqui De Show’ -los actuales y los pasados- en ViX, y nos encanta porque ViX es la casa de TelevisaUnivision, donde nosotros laboramos en nuestros shows. Entonces, que también ‘Ada y Chiqui De Show’ pueda estar en ViX nos llena de mucha emoción”, mencionó la mexicana.

A Adamari y a Chiquibaby no les cabe la emoción en el pecho al saber que, a través de esta plataforma de streaming, lo que un día comenzó como un sueño ha logrado tener mayor alcance. No solo le agradecen a aquellos que todos los jueves disfrutan de un nuevo episodio, sino a la compañía que ahora apuesta por este nuevo espacio que busca estar conectado con la realidad de las personas de una manera mucho más fresca.

“Es una plataforma muy linda. Sé que muchos de ustedes están muy conectados con ViX y que podamos estar también a través de eso, y que nos hayan cobijado TelevisaUnivision y ViX, nos da muchísima emoción”, dijo López.

