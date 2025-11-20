Adamari López muestra cómo transforma sus looks gracias a las extensiones 

La presentadora puertorriqueña de televisión Adamari López mostró en un reciente video el proceso de ponerse extensiones para tener diferentes looks, no solo para su trabajo en televisión, sino también para algunos eventos.

“Estamos escogiendo qué pelo de los que yo tengo nos podemos poner. Nos llevamos la sorpresa de que hay unos que no tienen más parejas, otros que no tienen clips”, comentó al comienzo de la grabación.

Luego de esto, la conductora de televisión dijo que escoger alguna de las pelucas que tiene no es fácil, debido a la gran variedad.

Adamari López contó que es importante cuidarlas, pues si se extravía un ganchito, es más difícil reusarla más adelante.

La boricua dijo que tiene unas con mucho volumen, algo que le gusta mucho, debido a que no tiene tanto pelo.

En la descripción del video, la también actriz dijo: “Ustedes saben que yo uso extensiones porque me encanta darle vida, movimiento y diferentes looks a mi cabello y, cómo me han preguntado, cómo hago, cómo las cuido y por qué las uso, quién mejor que BBellabyMillie para contarles y explicarles”.

La experta que atiende a Adamari López mostró varias de las opciones que han usado con la famosa, buscando en la mayoría de las ocasiones que la cabellera se le vea frondosa.

El público ha reaccionado a este reciente material con mensajes como: “El pelo tan largo no te queda; sin embargo, el tuyo natural te hace lucir juvenil, bonita”, “Para serte sincera Adamari, me gustaría verte con tu cabello original tanto color como extensión natural, yo entiendo que necesitas eso para lucir adorable ante las cámaras o eventos de premiación, digo, además, hay uno que mostraste corto y rubio, ni me agradó, te haría más mayorcita, suerte. Bye”.

Otros afirmaron: “Preferible el cabello natural. Esos agregados no te hacen falta, ni te hacen lucir mejor. Tienes un cabello hermoso”.

Sigue leyendo:

· ‘La tomó de sorpresa’: Adamari López habla del divorcio de su comadre Angélica Vale

· Adamari López celebra que corrió en Puerto Rico sus primeros 5K: ‘Me preparé y lo logré’

· Adamari López muestra las compras que hizo en su viaje por España y Panamá