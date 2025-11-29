window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

En vivo: Sigue minuto a minuto la final de conferencia Este de la MLS entre Inter Miami y NYC FC

Inter Miami y NYC FC disputan el boleto a la final de la MLS, puedes seguir todos los detalles del duelo

En vivo: Sigue minuto a minuto la final de conferencia Este de la MLS entre Inter Miami y NYC FC

Inter Miami recibe en el Chase Stadium al NYC FC. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

Avatar de Joiner Martínez

Por  Joiner Martínez

Llegó el momento de la verdad para Lionel Messi y el Inter Miami cuando este sábado reciban en el Chase Stadium al NYC FC.

Ambos equipos disputarán la final de la conferencia Este de la MLS Cup a las 18:00 horas ET.

Para los espectadores en Estados Unidos, la cobertura completa de cada minuto de estos partidos estará disponible exclusivamente a través de la plataforma MLS Season Pass en Apple TV, el hogar de la Major League Soccer.

Esta plataforma garantiza transmisiones en vivo y en alta definición para no perderse ningún detalle de la lucha por el título.

Seguir leyendo:

Maxi Moralez mete a NYCFC en la final de Conferencia ante el Inter Miami de Messi
Formato, horarios y dónde ver las semifinales de Conferencia de la MLS en EE.UU.
Inter Miami estrenará su estadio Miami Freedom Park el 4 de abril de 2026

En esta nota

Messi MLS Inter Miami NYC FC
Trending
Contenido Patrocinado
Trending