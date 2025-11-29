En vivo: Sigue minuto a minuto la final de conferencia Este de la MLS entre Inter Miami y NYC FC

Llegó el momento de la verdad para Lionel Messi y el Inter Miami cuando este sábado reciban en el Chase Stadium al NYC FC.

Ambos equipos disputarán la final de la conferencia Este de la MLS Cup a las 18:00 horas ET.

Para los espectadores en Estados Unidos, la cobertura completa de cada minuto de estos partidos estará disponible exclusivamente a través de la plataforma MLS Season Pass en Apple TV, el hogar de la Major League Soccer.

Esta plataforma garantiza transmisiones en vivo y en alta definición para no perderse ningún detalle de la lucha por el título.

