Philadelphia Union vs. New York City FC: la semifinal de la Conferencia Este en vivo

Tras el parón FIFA, la acción vuelve a la MLS y este domingo 23 de noviembre New York City FC enfrenta en condición de visitante a Philadelphia Union en el Subaru Park por las semifinales de la Conferencia Este de la MLS Cup.

El partido está programado para las 20:45 hora del Este de Estados Unidos. El duelo definirá quién avanza a la final de conferencia y se acerca al título de la liga.

New York City FC llega con la etiqueta de equipo que puede dar la sorpresa. Terminó quinto en la Conferencia Este, 10 puntos por debajo del Union, pero logró superar a Charlotte en la primera ronda de playoffs.

Su rendimiento reciente no ha sido regular, ya que ha obtenido dos victorias y tres derrotas en los últimos cinco partidos. Sin embargo, cuenta con armas ofensivas importantes como Alonso Martínez, máximo goleador del equipo con 19 tantos en 33 partidos, y el veterano Maxi Morález, quien sumó 11 asistencias en 37 encuentros.

Philadelphia Union llega como favorito tras una temporada regular sólida, en la que terminó como líder de la Conferencia Este y mostró gran solidez ofensiva con 57 goles anotados. En la primera ronda de playoffs eliminó al Chicago Fire y mantiene una racha positiva de cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros.

Entre sus figuras destacan el delantero Tai Baribo, con 18 goles en 31 partidos, y el lateral Kai Wagner, quien aportó 12 asistencias en 34 juegos.

En los antecedentes recientes, Philadelphia se impuso 1-0 a NYCFC el pasado 4 de octubre en la temporada regular. Además, los duelos entre ambos suelen definirse por la localía: Union ha sido fuerte en casa, mientras que NYCFC ha sabido responder en el Yankee Stadium.

NYCFC aspira a repetir la hazaña de 2021, cuando conquistó la MLS Cup contra todo pronóstico.