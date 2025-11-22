window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Formato, horarios y dónde ver las semifinales de Conferencia de la MLS en EE.UU.

La MLS entra en la fase más emocionante de sus Playoffs con las Semifinales de Conferencia, donde solo quedan ocho equipos en la lucha por la Copa

San Diego FC busca meterse en la final de conferencia en su primera temporada en la MLS.

San Diego FC busca meterse en la final de conferencia en su primera temporada en la MLS. Crédito: AP

Avatar de Alfredo Echenique Lugo

Por  Alfredo Echenique Lugo

El camino hacia la MLS Cup se acorta drásticamente este fin de semana, donde los cuatro duelos de Semifinales de Conferencia pondrán a prueba la resistencia y el talento de los equipos restantes.

Esta fase representa la antesala de la final de cada Conferencia, y al jugarse a eliminación directa, cada posesión y cada gol son cruciales. La intensa rivalidad y la promesa de emociones garantizadas hacen de esta ronda un evento obligatorio para todos los aficionados al fútbol en Estados Unidos.

Los encuentros de las Semifinales de Conferencia están programados para jugarse en los estadios de los equipos con mejor clasificación en la temporada regular. El ganador de cada partido avanza directamente a la Final de Conferencia, sin opción a partidos de vuelta.

Lionel Messi, delantero de Inter Miami, a la izquierda, celebra con el delantero Mateo Silvetti, a la derecha, después de anotar durante la primera mitad del Juego 3 de la primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste del fútbol de la MLS contra Nashville SC.
Crédito: Michael Laughlin | AP

Los enfrentamientos y horarios para los partidos clave de esta fase son los siguientes, todos en Hora del Este (ET).

Sábado 22 de noviembre

  • Vancouver Whitecaps vs. LAFC – 9:30 PM ET

Domingo 23 de noviembre

  • FC Cincinnati vs. Inter Miami – 5:00 PM ET
  • Philadelphia Union vs. New York City FC – 7:30 PM ET

Lunes 24 de noviembre

  • San Diego FC vs. Minnesota United – 10:00 PM ET

Para los espectadores en Estados Unidos, la cobertura completa de cada minuto de estos partidos estará disponible exclusivamente a través de la plataforma MLS Season Pass en Apple TV, el hogar de la Major League Soccer. Esta plataforma garantiza transmisiones en vivo y en alta definición para no perderse ningún detalle de la lucha por el título.

Sigue leyendo:
Inter Miami estrenará su estadio Miami Freedom Park el 4 de abril de 2026
Fin de una era: la MLS prepara la sucesión y salida de Don Garber para 2027
La MLS cambia su calendario: Se ajustará al de las principales ligas del mundo en 2027

En esta nota

MLS
Trending
Contenido Patrocinado
Trending