Formato, horarios y dónde ver las semifinales de Conferencia de la MLS en EE.UU.

El camino hacia la MLS Cup se acorta drásticamente este fin de semana, donde los cuatro duelos de Semifinales de Conferencia pondrán a prueba la resistencia y el talento de los equipos restantes.

Esta fase representa la antesala de la final de cada Conferencia, y al jugarse a eliminación directa, cada posesión y cada gol son cruciales. La intensa rivalidad y la promesa de emociones garantizadas hacen de esta ronda un evento obligatorio para todos los aficionados al fútbol en Estados Unidos.

Los encuentros de las Semifinales de Conferencia están programados para jugarse en los estadios de los equipos con mejor clasificación en la temporada regular. El ganador de cada partido avanza directamente a la Final de Conferencia, sin opción a partidos de vuelta.

Lionel Messi, delantero de Inter Miami, a la izquierda, celebra con el delantero Mateo Silvetti, a la derecha, después de anotar durante la primera mitad del Juego 3 de la primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste del fútbol de la MLS contra Nashville SC. Crédito: Michael Laughlin | AP

Los enfrentamientos y horarios para los partidos clave de esta fase son los siguientes, todos en Hora del Este (ET).

Sábado 22 de noviembre

Vancouver Whitecaps vs. LAFC – 9:30 PM ET

Domingo 23 de noviembre

FC Cincinnati vs. Inter Miami – 5:00 PM ET

Philadelphia Union vs. New York City FC – 7:30 PM ET

Lunes 24 de noviembre

San Diego FC vs. Minnesota United – 10:00 PM ET

Para los espectadores en Estados Unidos, la cobertura completa de cada minuto de estos partidos estará disponible exclusivamente a través de la plataforma MLS Season Pass en Apple TV, el hogar de la Major League Soccer. Esta plataforma garantiza transmisiones en vivo y en alta definición para no perderse ningún detalle de la lucha por el título.

