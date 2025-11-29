Esposa de Bruce Willis revela cuidados especiales del actor ante su enfermedad

El actor Bruce Willis, de 70 años, sigue acaparando los principales titulares del mundo del entretenimiento. Pero esta vez no se trata de que su esposa, Emma Heming Willis, dijera que cuando fallezca, su cerebro lo va a donar a la ciencia para que realicen estudios, sino que reveló algunos datos curiosos sobre la enfermedad de él: tienen prohibido usar ropa negra cuando lo vayan a visitar.

Fue en el año 2022 cuando a él le diagnosticaron afasia y demencia frontotemporal (DFT). Con el transcurrir del tiempo, su estado ha ido empeorando; por ello, él ya no vive en su hogar y ella lo llevó a un lugar especializado para que puedan cuidar mejor de él. Además, reveló el detalle del color del vestuario: “Me dijeron: nada de camisetas negras. Para alguien con demencia, puede parecer una cabeza flotando”.

Emma mencionó que los doctores consideran que no es ideal hablarle de frente. Por ello, utiliza muchos gestos para poder dirigirse a él cada vez que lo van a visitar. Las largas conversaciones que antes surgían ya no se pueden mantener. Se da el caso de que, en ocasiones, el actor de grandes éxitos de Hollywood no recuerda a algunos integrantes de su familia.

“Lo recomendable es no hablarles nunca de frente y comunicarse a través de gestos pequeños y sencillos, como levantar el dedo pulgar o hacer una señal de OK. Uno no puede pretender tener una larga charla con ellos”, explicó.

La esposa de Bruce Willis añadió que, cuando lo trasladaron a una casa donde recibe atención especializada, las opiniones que recibieron a través de las redes sociales fueron muy fuertes para ellos y rechazó todo lo que mencionaban, aun cuando no conocen los cuidados que requiere una persona que está atravesando por una enfermedad degenerativa.

“Leí comentarios sobre Bruce que me hirieron profundamente… Tomamos esta decisión porque era lo más seguro para él, para nuestra familia y para nuestras dos hijas. Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora. Pero sabía que Bruce habría querido esto para nuestras hijas. Habría querido que vivieran en un entorno que satisficiera sus necesidades, no las suyas”, agregó en ‘The Tamsen Show’.

