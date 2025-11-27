Esposa de Bruce Willis revela que donarán el cerebro del actor a la ciencia

Bruce Willis enfrenta desde hace años una dura batalla contra una enfermedad neurodegenerativa. Esta lucha lo llevó a tomar la decisión de retirarse por completo de la actuación en el año 2022, dejando atrás una carrera cinematográfica que definió una era. Ahora, en un gesto que busca transformar su dolor personal en esperanza para otros, su familia ha anunciado una decisión significativa para después de que el actor fallezca.

La revelación fue hecha pública por Emma Heming Willis, su esposa, a través de las páginas de su libro “The Unexpected Journey”, publicado en septiembre de 2025. En esta obra, Emma comparte los detalles más íntimos y los desafíos diarios de la lucha familiar contra la enfermedad. El libro sirve como un testimonio crudo y a la vez esperanzador, delineando cómo la familia Willis decidió unir fuerzas para enfrentar este diagnóstico.

La decisión de donar el cerebro de Bruce Willis a la ciencia fue tomada de manera unánime por toda su familia inmediata. Este grupo de apoyo incluye a su esposa, Emma, y a todas sus hijas: las que tuvo con ella y las que comparte con su exesposa, la también actriz Demi Moore. Frente a la adversidad, encontraron un propósito común: permitir que el legado de Bruce trascienda su vida y su carrera. “Queremos que su legado siga vivo ayudando a otros“, escribió Emma en su libro.

El objetivo concreto es que, tras su muerte, investigadores especializados puedan estudiar de primera mano el tejido cerebral de Willis, el cual ha sido afectado por la demencia frontotemporal (DFT). El estudio postmortem es la herramienta más crucial para comprenderla a fondo, ya que permite a los científicos identificar con precisión las proteínas anormales y buscar posibles mutaciones genéticas responsables de la enfermedad.

Cada donación de un cerebro afectado por DFT es considerada por la comunidad científica como una contribución de un valor incalculable, a menudo referida como “oro científico”. Esto se debe a que, en la actualidad, la gran mayoría de los casos de esta demencia solo pueden confirmarse de manera definitiva mediante una autopsia cerebral.

La donación de una figura pública de la talla de Bruce Willis aporta material de estudio y lleva la conversación sobre estas enfermedades a un escenario global, impulsando la concienciación y la recaudación de fondos para la investigación. La familia del actor espera que esto acelere el desarrollo de diagnósticos tempranos y, eventualmente, de tratamientos efectivos.

Sigue leyendo:

· Bruce Willis y Emma Heming se comunican a través de su ‘propio lenguaje’

· Emma Heming Willis confesó que consideró el divorcio antes del diagnóstico de demencia de Bruce Willis

· Demi Moore habla sobre los cambios de personalidad de Bruce Willis