Gobierno suaviza plan de eliminar cheques en papel: ¿Qué significa para los beneficiarios?

En un giro inesperado, a la vez que discreto, el Gobierno de EE.UU. está reconsiderando su plan de eliminar los cheques de papel para los beneficiarios de la Seguridad Social, que tenía que haber concluido en 2025. Un cambio de decisión que reconoce que millones de estadounidenses, particularmente adultos mayores, todavía dependen de este método tradicional de pago y tienen graves problemas para transitar hacia la digitalización.

Apenas en el verano, portavoces del gobierno reiteraron de manera contundente que a partir del otoño, la única opción viable serían los pagos electrónicos serían la única opción viable. Sin embargo, estos informes provocaron una fuerte reacción entre la opinión pública y el gobierno tuvo que adoptar una postura mucho más mesurada, en solidaridad con las personas que dependen de estos instrumentos para obtener sus apoyos.

Originalmente, el gobierno explicó que esta transición hacia los pagos digitales era en beneficio de las personas, ya que los pagos electrónicos son más rápidos, seguros y mucho más económicos, por lo que estableció el 30 de septiembre como la fecha definitiva para terminar con la emisión de cheques, en cumplimiento de la Ley de Modernización de Pagos hacia y desde las Cuentas Bancarias de Estados Unidos.

La nueva disposición estableció que habría dos opciones “aceptables” para los beneficiarios: depósito directo y tarjeta de débito Direct Express.

Sin embargo, a partir de septiembre, la Administración del Seguro Social (SSA por sus siglas en inglés) adoptó una estrategia mucho más moderada tras reconocer que “algunos estadounidenses simplemente no pueden migrar a los pagos digitales, al menos no por ahora”.

Por lo tanto, establecieron una serie de excepciones para:

Los adultos mayores se sienten incómodos o no pueden navegar por la tecnología

Hogares rurales con acceso bancario limitado

Personas sin cuentas corrientes ni teléfonos inteligentes

La medida fue calificada como una “transición flexible”, que mantiene la postura de migrar a la banca digital, pero permite que los beneficiarios puedan seguir recibiendo sus apoyos, incluso sin hacer el cambio a lo digital.

Además, reconocieron que un corte repentino podría provocar pánico, retrasos en los pagos o una situación financiera comprometida para este sector, que difícilmente tiene acceso al internet móvil, smartphones o cajeros bancarios cercanos.

Si todavía recibes cheques en efectivo, tienes tres opciones para esta transición:

Cambiar a depósito directo

Si tiene una cuenta bancaria, esta es la opción más sencilla. La mayoría de los cambios se pueden realizar en SSA.gov/myaccount .

Obtener una tarjeta Direct Express

Se trata de un producto diseñado específicamente para beneficiarios que no utilizan la banca tradicional y funciona como una tarjeta de débito y no necesita una cuenta corriente.

Solicitar una exención

Si definitivamente no quieres hacer esta transición, incluso puedes solicitar una exención a través del centro de pagos del Tesoro en FiscalService.Treasury.gov.

Equilibrar la modernización con la equidad

Por su parte, las agencias federales están intentando encontrar la forma de modernizar los procesos sin afectar a todas las personas que se encuentran en una situación financiera o tecnológica precaria.

¿Qué viene después?

Si bien, la fecha del 30 de septiembre de 2025 aún existe, en realidad continuó este relajamiento de la medida, y las diferentes agencias continúan ampliando su alcance, al tiempo que colabora con grupos comunitarios y organizan talleres para las personas afectadas, para lograr una transición mucho más suave.

Solo debes tener cuidado de no caer en diferentes rumores que hay en las redes sociales que hablan de una eliminación total. En cambio, las exenciones continuarán en vigor. Para cualquier duda, consulta fuentes primarias como SSA.gov y FiscalService.Treasury.gov.

