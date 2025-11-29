Sara Corrales asegura que los ejercicios durante su embarazo le dan energía

Iniciando el mes de noviembre, la actriz Sara Corrales informó que se encuentra en estado de gestación tras una relación estable que sostiene con su esposo. Sin embargo, esta vez la colombiana de 39 años envió un mensaje luego de que comenzara a recibir críticas por hacer ejercicios estando embarazada.

“Creo que ya está mandado a recoger esta teoría de que las mujeres embarazadas tienen que estar quietas, en cama, y más en un caso como el mío, que he hecho deporte toda la vida y tengo un ritmo tal vez diferente al de muchas de las que me han escrito”, añadió.

La actriz, quien en el pasado protagonizó un escándalo amoroso con Gabriel Soto y del cual no se logró confirmar nada, explicó que cuando entrena el tren inferior es porque todo está adaptado a la etapa que atraviesa y añadió lo bien que la hace sentir manteniéndose activa con cada paso que va dando con el crecimiento de su bebé.

“Mi rutina de piernuki, ahora adaptada a esta etapa tan especial. Moverme siempre ha sido parte de mi vida… y en el embarazo, más que nunca, me conecta conmigo, me da energía, me fortalece y me hace sentir presente en cada cambio”, dijo.

Corrales explicó a sus seguidores de las redes sociales que ella se encuentra recibiendo orientación para que ni ella ni su bebé se vean afectados por los ejercicios. Además, ella tiene conocimiento de que no puede entrenar de la misma manera que antes ni hacer tanta fuerza, dado que correrían peligro.

“El ejercicio, bien guiado y ajustado, se convierte en un aliado hermoso: ayuda a mantener vitalidad, mejorar el ánimo, dormir mejor y prepararme con más fuerza para todo lo que viene. Cada día escucho más a mi cuerpo y mi bebé siempre agradece cuando me muevo con amor”.

La actriz de origen colombiano detalló que sus ejercicios siempre han estado orientados por especialistas y no ha hecho nada que vaya a ser perjudicial para ellos: “Dicen que no debería entrenar embarazada… pero el movimiento también es vida, y cuando una mujer escucha su cuerpo y a su médico, nada la detiene”.

