Estrella de Top Chef VIP 2, Sara Corrales quiere seguir siendo amiga de Gabriel Soto

Gabriel Soto y Sara Corrales compartieron créditos en la telenovela “Mi Camino es Amarte” y por alguna razón medios sensaconalistas llegaron a rumorear con la posibilidad de que los actores estuviesen protagonizando una historia de amor clandestina. Dibujaron así a la actriz colombiana como la tercera en discordia entre Soto e Irina Baeva. Los rumores quedaron atrás con el paso del tiempo y aún cuando muchos afirmaban que Gabriel y Baeva ya habían terminado su relación, ellos siguen comprometidos y juntos.

Sara por su parte es una de las estrellas más queridas de “Top Chef VIP 2” de Telemundo, en donde se le ha visto enamorarse de Juan Pablo Gil, el actual eliminado de la competencia de cocina más exigente de la televisión hispana. Atrás quedaron, de verdad, los rumores entre Corrales y Gabriel Soto.

Juan Pablo Gil es el eliminado más reciente de Top Chef VIP 2. / Foto Cortesía de Telemundo.

Foto: Telemundo

Ahora, en un breve encuentro de la colombiana con la prensa ésta hablo al respecto y le envió un mensaje a la famosa pareja, en donde aclaró que no quiere ningún tipo de problema con ellos y espera poder seguir siendo amiga de Soto: “La verdad es que yo no quiero tener problemas con él ni con nadie. La relación de amistad entre Gabriel y yo es muy bonita y espero que siga así siempre. Seguramente me lo voy a topar en un futuro en alguna otra telenovela o serie y seré feliz cuando eso pase”.

Corrales incluso habló sobre los preparativos de boda entre el mexicano y la actriz rusa, sobre los cuales hizo eco Mezcalent. Dicho medio destacó al respecto que Sara Corrales espera que el esperado enlace entre sí pueda llevarse a cabo, pues aunque desconoce cómo va el proceso y los preparativos de la boda, es testigo del gran amor que ambos se tienen.

Irina Baeva y Gabriel Soto durante la alfombra magenta de Univision. / Foto de Mezcalent.

Foto: Mezcalent

