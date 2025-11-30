Al menos cuatro muertos y diez heridos tras tiroteo en una fiesta infantil en California

Un trágico tiroteo se produjo en la ciudad de Stockton, al norte de California, el cual dejó cuatro personas muertas y diez heridas durante una fiesta infantil, así lo confirmaron las autoridades locales.



La Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín informó que el tiroteo se produjo poco antes de las 6:00 p. m. (hora local) del sábado. Las víctimas incluyen tanto a menores de edad como a adultos.

Sin embargo, por el momento la policía no ha revelado las identidades de los fallecidos ni la condición actual de los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales del área.

Los socorristas cierran un estacionamiento cerca de la escena de un tiroteo masivo del sábado en Stockton, California. (Foto: Ethan Swope/ AP)

Investigaciones en curso y búsqueda de un sospechoso

Entretanto, las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. La policía local está buscando activamente a un único sospechoso relacionado con el tiroteo.

“Los primeros indicios sugieren que puede tratarse de un incidente selectivo, y los investigadores están explorando todas las posibilidades. Los detectives están trabajando activamente para determinar las circunstancias que llevaron a esta tragedia”, señaló la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín a través de un comunicado en Facebook.



Por su parte, el vicealcalde de Stockton, Jason Lee, confirmó el contexto del ataque en sus redes sociales, lamentando que la violencia ocurriera en una celebración de niños.

“Me siento devastado y furioso al enterarme del tiroteo masivo ocurrido en la fiesta de cumpleaños de un niño. Una fiesta de cumpleaños nunca debería ser un lugar donde las familias teman por sus vidas”, señaló el alcalde. “Los niños nunca deberían perder la vida de esta manera”.

La investigación sigue en curso. Las autoridades del Condado de San Joaquín se encuentran recabando más datos y proporcionar una actualización sobre los responsables de este suceso.

Con información de EFE

