Arrestan al actor Zachery Ty Bryan por violar su libertad condicional

El actor Zachery Ty Bryan, conocido por su papel de Brad Taylor en la serie ‘Home Improvement’ (Mejorando la Casa), fue detenido este fin de semana junto con su novia, Johnnie Faye Cartwright, informó el portal TMZ.

El reporte policial señala que el actor, de 44 años, y su pareja fueron arrestados el sábado en Eugene, Oregón, debido a que Zachery incumplió las condiciones de su libertad condicional, impuesta tras una sentencia por violencia doméstica.

Según el informe, a Bryan no se le concedió la libertad bajo fianza, por lo que permanecerá en custodia hasta el miércoles 3 de diciembre. Su periodo de libertad condicional, establecido por tres años en 2023, continúa vigente hasta octubre del próximo año.

Por su parte, la pareja del histrión fue detenida al mismo tiempo y enfrenta cinco cargos, entre ellos “conducir bajo los efectos del alcohol, tres acusaciones de conducción temeraria y un intento de agresión en primer grado”.

Cabe mencionar que a lo largo de los años, Zachery Ty Bryan ha tenido numerosos problemas con la ley. En 2020, él y su entonces pareja protagonizaron una pelea mientras ambos estaban alcoholizados, lo que terminó con una condena por amenazas.

En 2024 también fue acusado de conducir ebrio en Oklahoma y, más adelante, de agredir y estrangular a su novia en Carolina del Sur.

Además, una mujer que pidió mantener el anonimato, obtuvo recientemente una orden de restricción de cinco años en contra de Zachery Ty Bryan, alegando que fue víctima de “maltrato físico y verbal” a inicios de este verano, según detalló TMZ.

