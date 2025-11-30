Muere a los 88 años Tom Stoppard, ganador del Óscar por ‘Shakespeare in Love’

El dramaturgo británico Tom Stoppard, conocido por su agudeza y su estilo lúdico, así como por haber obtenido un Óscar por el guion de la película ‘Shakespeare in Love’ (1998), murió a los 88 años.

United Agents anunció el sábado, mediante un comunicado, que Stoppard, nacido en República Checa y con frecuencia descrito como el principal dramaturgo británico de su época, falleció “en paz” en su residencia de Dorset, al suroeste de Inglaterra, acompañado por su familia.

La agencia afirmó que “será recordado por sus obras, por su brillantez y humanidad, y por su ingenio, su irreverencia, su generosidad y su profundo amor por el inglés”. Y añadieron: “Fue un honor trabajar con Tom y conocerlo”.

Entre las múltiples figuras que expresaron su admiración estuvo Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, quien describió a Stoppard como “un gigante del teatro inglés, sumamente intelectual y muy divertido en todas sus obras y guiones”. Jagger, que produjo Enigma (2001), cuyo guion fue escrito por Stoppard, señaló además: “Poseía un ingenio deslumbrante y amaba la música clásica y popular por igual, algo que a menudo figuró en su vasta obra… Era divertido y discretamente sardónico. Un amigo y compañero, y siempre lo extrañaré”. Glenn Close, Ethan Hawke y otros artistas también dedicaron mensajes en su honor.

Por su parte, el rey Charles III destacó que Stoppard era “un querido amigo que llevaba su genio con ligereza”, mientras que los teatros del West End londinense bajarán las luces durante dos minutos este martes para rendirle tributo.

Durante seis décadas, Stoppard produjo textos para teatro, radio y cine que abordaron desde Shakespeare y la ciencia hasta grandes debates filosóficos y tragedias del siglo XX. Cinco de sus piezas obtuvieron el Tony a mejor obra: Rosencrantz and Guildenstern Are Dead (1968), Travesties (1976), The Real Thing (1984), The Coast of Utopia (2007) y Leopoldstadt (2023).

Su biógrafa, Hermione Lee, señaló que la fuerza de su teatro provenía de su “mezcla de lenguaje, conocimiento y sentimiento. Son esas tres cualidades en sintonía las que lo hacen tan extraordinario”.

¿Quién era Tom Stoppard?

Stoppard nació en 1937 como Tomás Sträussler, en una familia judía de Zlín, entonces parte de Checoslovaquia. Su padre trabajaba como médico para la empresa Bata. Tras la invasión nazi en 1939, la familia escapó a Singapur, donde la compañía tenía actividad industrial. Con el avance japonés a finales de 1941, Tomás, su hermano y su madre huyeron nuevamente, esta vez rumbo a India. Su padre permaneció y murió cuando su barco fue atacado al intentar salir de Singapur.

En 1946, su madre contrajo matrimonio con el oficial británico Kenneth Stoppard y se trasladaron a una Gran Bretaña todavía marcada por la posguerra. Tom, entonces de 8 años, acabaría adoptando plenamente la cultura inglesa, aficionándose al críquet y a Shakespeare.

Sin pasar por la universidad, comenzó a trabajar a los 17 años como periodista en Bristol y posteriormente como crítico teatral para Scene en Londres.

Stoppard empezó escribiendo para radio y televisión, entre ello A Walk on the Water (1963), y debutó en el escenario con Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, una reinterpretación de Hamlet desde la mirada de dos personajes secundarios. La obra, que combina tragedia con absurdo, fue estrenada en el Fringe de Edimburgo en 1966 y posteriormente llegó al Teatro Nacional, dirigido entonces por Laurence Olivier, y más tarde a Broadway.

A partir de ahí produjo una sucesión de piezas imaginativas e innovadoras, entre ellas la meta-comedia policiaca The Real Inspector Hound (1968); Jumpers (1972), que mezclaba acrobacia con filosofía; y Travesties (1974), donde James Joyce y Vladimir Lenin coincidían en Zúrich durante la Primera Guerra Mundial.

En 1977 creó, junto al compositor André Previn, Every Good Boy Deserves Favor, un drama musical sobre un disidente soviético internado en un hospital psiquiátrico, reflejo del compromiso de Stoppard con las causas de derechos humanos en la URSS y Europa del Este.

El dramaturgo disfrutaba experimentando con las estructuras temporales. The Real Thing (1982) abordaba, a través de obras dentro de obras, las complejidades del amor y la infidelidad, mientras que Arcadia (1993) alternaba entre la actualidad y principios del siglo XIX para entrelazar debates sobre poesía, jardinería y teoría del caos. Más tarde, The Invention of Love (1997) exploraría la figura del poeta A. E. Housman y los dilemas afectivos y literarios que marcaron su vida.

Ya en el nuevo siglo, Stoppard creó The Coast of Utopia (2002), una trilogía monumental sobre pensadores rusos previos a la revolución, y recurrió a elementos de su propia historia en Rock ’n’ Roll (2006), comparando la contracultura británica de los años 60 con el ambiente represivo de la Checoslovaquia comunista. En The Hard Problem (2015) profundizó en cuestiones sobre la conciencia desde un enfoque científico y religioso.

Además de su vasto repertorio teatral, produjo múltiples guiones de radio, una novela, series como Parade’s End (2013) y numerosos textos para cine.

Entre sus trabajos cinematográficos figuran Brazil (1985), dirigida por Terry Gilliam; Empire of the Sun (1987) de Steven Spielberg; Shakespeare in Love (1998), por la que obtuvo el Óscar al mejor guion adaptado junto a Marc Norman; así como Enigma y Anna Karenina (2012). También llevó al cine Rosencrantz and Guildenstern Are Dead (1990) como director y tradujo al inglés obras de autores como Václav Havel, futuro presidente postcomunista de su país natal.

En paralelo, colaboró como guionista en proyectos de Hollywood, aportando diálogos a películas como Indiana Jones and the Last Crusade y Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith.

Fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 1997 por sus servicios a la literatura y se casó tres veces: con Jose Ingle, Miriam Stern y la productora de televisión Sabrina Guinness. Los dos primeros matrimonios terminaron en divorcio.

Le sobreviven cuatro hijos, incluyendo el actor Ed Stoppard y varios nietos.

