Hijo de Alejandro Fernández lo defiende tras video viral

Luego de que circulara en redes sociales un video en el que se observa a Alejandro Fernández aparentemente en estado de ebriedad durante una presentación en Querétaro, su hijo, Alex Fernández, salió al paso de las especulaciones y ofreció su propia versión de lo ocurrido.

En un encuentro reciente con los medios de comunicación, el joven intérprete explicó que el estado de salud de su padre pudo haber influido en la imagen que se difundió ampliamente en plataformas digitales. Según dijo, desde hace años “El Potrillo” enfrenta problemas estomacales que suelen agravarse con ciertos estímulos durante sus conciertos.

“Mi papá siempre ha tenido muchos problemas con el reflujo y en sus shows siempre se echa un tequila, coñac o té de jengibre y eso es lo que le afecta más a este problema. Yo realmente no lo vi en mal estado, no se me hizo nada del otro mundo”, señaló Alex.

El video, que causó un amplio debate entre seguidores y detractores del cantante, lo muestra con dificultad para articular y mantener el equilibrio, lo que llevó a muchos usuarios a concluir que se encontraba bajo los efectos del alcohol. No obstante, la explicación del hijo del artista busca darle un contexto distinto, apuntando a una molestia física más que a un exceso en la bebida.

Mientras se espera que Alejandro Fernández ofrezca su propia postura sobre lo sucedido en el palenque queretano, el episodio revive una controversia que ha acompañado varias veces al intérprete a lo largo de su carrera. No es la primera ocasión en la que es señalado por presuntamente beber de más durante sus presentaciones, especialmente en escenarios de feria donde el contacto con el público suele ser más cercano y relajado.

