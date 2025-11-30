Cómic número 1 de Superman encontrado en un ático se vende por $9.1 millones, rompe récord mundial

Tres hermanos descubrieron un raro cómic de Superman número 1 de 1939 en el ático de la casa de su difunta madre en San Francisco. El cómic, que estuvo guardado en una caja de cartón bajo capas de polvo y periódicos viejos, se vendió por $9.1 millones de dólares en una subasta de Heritage Auctions, Texas, este mes. La venta estableció un nuevo récord mundial para el cómic más caro jamás vendido.

Los hermanos dijeron que su madre les había hablado de su colección de cómics, pero nunca la habían visto hasta que comenzaron a limpiar la casa tras su fallecimiento. El cómic es uno de los menos de 500 ejemplares que quedan de la tirada original de 500,000 copias.

Lon Allen, vicepresidente de Heritage Auctions, señaló que el cómic podría haber sido fácilmente perdido o destruido. “Estaba en un ático, guardado en una caja, fácilmente podría haber sido tirado o destruido de mil maneras diferentes. Este hallazgo reúne todos los factores que uno podría desear en el coleccionismo”, comentó Allen.

En buen estado de conservación

El cómic fue conservado en condiciones excepcionales debido al clima fresco y seco del norte de California, lo que ayudó a preservar sus colores vibrantes y su estructura intacta. Fue calificado con un 9/10 por CGC, la empresa calificadora de cómics, lo que indica su excelente estado.

El valor del cómic no solo se debe a su rareza, sino también a la importancia histórica de Superman, el primer superhéroe de la cultura pop. La venta de este cómic superó el récord previo, establecido en 2024, cuando un ejemplar de Action Comics No. 1, la primera aparición de Superman, se vendió por $6 millones de dólares. En 2022, otro ejemplar de Superman No. 1 alcanzó los $5.3 millones de dólares.

El descubrimiento se produjo cuando los hermanos, de entre 50 y 60 años, estaban preparando la casa de su madre para su venta. Encontraron una caja con cómics raros, entre ellos el Superman No. 1. Después de contactar a Heritage Auctions, la pieza fue inspeccionada y autenticada.

Los hermanos, que pidieron permanecer en el anonimato, expresaron que el cómic no solo es un coleccionable, sino también un testimonio de su historia familiar. “Esto no es solo papel y tinta. Es un testimonio de memoria y familia, de cómo el pasado regresa de maneras inesperadas”, dijeron en un comunicado.

