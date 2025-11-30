Inflación aumenta el ingreso mínimo anual que debes ganar para tener un año sin preocupaciones

En un contexto de inflación continua que sigue presionando los bolsillos de los estadounidenses, los expertos estiman que para 2026, las personas que ganen al menos entre $80,000 y $90,000 será suficiente para tener una vida cómoda y libre de preocupaciones financieras.

Resta cantidad no alcanza para comprar una isla privada o una vida rodeada de lujos. Sin embargo, sí es suficiente para cubrir aspectos esenciales para la vida como: el alquiler, los alimentos y un espacio adicional para la diversión, el descanso y el camino a la libertad financiera.

De acuerdo con Jimmy Fuentes, consultor de California Hard Money Lender, la cantidad que puedes considerar como un ‘salario adecuado’ en realidad “depende de factores como el lugar donde vives, el tamaño de tu familia y el tipo de estilo de vida que deseas, especialmente con la inflación y las tasas de interés que tenemos actualmente para dar forma a la economía”.

El efecto de la inflación en el costo de la vida de los estadounidenses

Por su parte, una encuesta de CBS News, confirmó que la inflación está aumentando lentamente y algunos estadounidenses sienten que aumenta sobre ellos la presión económica.

“La familia estadounidense promedio necesita generar un salario mínimo de $80,000 a $90,000 cada año, que apenas sería suficiente para otorgarle un nivel de vida razonable, con una inflación que ronda del 3 (al 4%)”, dijo Fuentes.

Sin embargo, dijo que esa cifra puede fluctuar ampliamente en función de ciertos objetivos financieros, entre ellos la propiedad de la vivienda, los fondos de jubilación y la deuda.

Jeffrey Hensel, corredor asociado de North Coast Financial, coincidió con esta estimación sobre el rango salarial necesario para tener un estilo de vida de calidad:

“Mis clientes informan que en mi consultorio cuentan con los elementos esenciales necesarios, dado que la tasa de inflación es del 8 al 10%, incluso para un hogar que gana alrededor de $85,000 al año”, afirmó Hensel.

Justificó su estimación en que los ingresos nominales han aumentado a un ritmo más lento que tres necesidades básicas: vivienda, energía y alimentos, por lo que las personas han tenido que recurrir a sus tarjetas de crédito o préstamos de día de pago.

La importancia utilizar tus ingresos inteligentemente

Para mantenerte alejado de las preocupaciones financieras, Fuentes aconsejó a las personas que busquen estrategias relacionadas con el crecimiento en sus finanzas, como: acumular capital mediante inversiones en bienes raíces, diversificación y otras actividades similares orientadas a la generación de riqueza a largo plazo en lugar de pagos elevados por créditos o préstamos.

“Al tratar con inversionistas de mi sector, les aconsejo que se aseguren de contar con activos en proceso de revalorización, para que puedan contrarrestar los efectos de la inflación y generar fuentes de ingresos pasivos que los mantengan económicamente estables”, recomendó Fuentes.

Controla las deudas

“Los clientes afirman que es imposible no caer en deudas con intereses elevados cuando se crea un colchón de un mes de gastos básicos”, dijo Hensel. Sin embargo, señaló que una serie de cambios menores en rubros como tarifas negociadas de servicios públicos, planificación de comidas y compras en grandes cantidades pueden acumularse para reducir la presión inflacionaria.

“Creo que la única solución es gestionar los flujos de efectivo sistemáticamente y elaborar estrategias estrictas de pago de la deuda para mantener la comodidad financiera mientras los precios suban”, concluyó Hensel.

