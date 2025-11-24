Muere a los 65 años Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, murió este lunes 24 de noviembre a los 65 años.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó su fallecimiento mediante un comunicado publicado en redes sociales, donde lamentaron su fallecimiento y resaltaron su trayectoria.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel. Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje, su voz permitió a personajes, como Samantha Jones de la popular serie norteamericana a ‘Sex and the city’, poder ser escuchados en español. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, escribieron.

Aunque la familia no ha revelado oficialmente las causas de su muerte, ha circulado la versión no confirmada de que Michel habría sufrido un fuerte accidente en su hogar.

Nacida el 24 de octubre de 1960, Gabriela Castrejón Michel mostró desde temprana edad una fuerte vocación por las artes. Se formó en danza y actuación en Bellas Artes, y posteriormente se abrió camino en la industria del doblaje.

Gabriela Michel estuvo casada durante siete años con Eugenio Derbez, con quien tuvo a su hija Aislinn. Durante su relación, ambos abrieron la Escuela de Actuación y Danza Derbez–Michel, misma que cerró tras su separación.

Hasta el momento, Aislinn Derbez no ha emitido declaraciones públicas ni ha reaccionado en redes sociales sobre el fallecimiento de su madre.

