Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional anunció erróneamente la muerte de la leyenda Lem Barney

Un controversial error se dio el pasado sábado cuando el Salón de la Fama del Fútbol Profesional anunció erróneamente la muerte de Lem Barney, leyenda de Detroit Lions.

Una información no contrastada de forma correcta termino siendo un anuncio que posteriormente tuvo que ser desmentido. En un correo electrónico enviado a través de Brad Galli de WXYZ-TV en Detroit, el Salón de la Fama se retractó de su anuncio inicial.

“Con base en información contradictoria sobre el supuesto fallecimiento de Lem Barney, el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional anula el correo electrónico enviado hoy”, indicaron.

Tras la información, la hermana de Barney fue quien finalmente desmintió la información comunicando a Tony Paul del Detroit News que su hermano estaba vivo y en buen estado de salud.

The Pro Football Hall of Fame apologized and rescinded its earlier email about Lions legend Lem Barney.



Barney’s family told @TonyPaul1984 that he is still alive. pic.twitter.com/ydAPV0v6jR — Brad Galli (@BradGalli) November 29, 2025

Lem Barney es considerado uno de los mejores esquineros en la historia de la NFL. Leyenda de Detroit Lions y miembro del Salón de la Fama desde 1992. Nació el 8 de septiembre de 1945 en Gulfport, Mississippi.

Comenzó su carrera jugando en Jackson State University (1964–1966). Al año siguiente fue seleccionado por los Detroit Lions en la segunda ronda del Draft de 1967.

Con Detroit Lions Jugó 11 temporadas usando el mítico número 20 (más tarde usado por Barry Sanders). En su temporada de novato (1967) fue Defensive Rookie of the Year, liderando la liga en intercepciones y estableciendo un récord con 3 pick-sixes en su primer año.

Acumuló 56 intercepciones, 1,077 yardas en retornos de intercepción y ocho touchdowns defensivos. También brilló como especialista en devoluciones, sumando más de 2,500 yardas y tres touchdowns.

Entre 1967 y 1969 fue seleccionado al Pro Bowl en tres temporadas consecutivas, y en total participó en siete Pro Bowls (1967–1969, 1972, 1973, 1975, 1976). Además, fue All-Pro en 1968 y 1969.



