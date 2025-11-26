Sale a luz video de la persecución policial a Marshawn Kneeland antes de quitarse la vida

Las últimas horas de Marshawn Kneeland antes de quitarse la vida salieron a la luz en un video. Este miércoles se difundieron imágenes de la persecución policial que sufrió el jugador la noche de su muerte.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas compartió grabaciones de cámaras corporales y de patrulla del incidente ocurrido el 5 de noviembre, alrededor de las 10:30 p.m.

Newly released police video shows officials in pursuit of Marshawn Kneeland, who dangerously weaves in and out of traffic on a Texas highway. https://t.co/FTqgZ5uS3J pic.twitter.com/ZXZnjouHgA — TMZ (@TMZ) November 26, 2025

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, inicialmente los oficiales creían que el auto era robado. En la grabación se puede ver a la patrulla perseguir el auto Dodge Charger de Kneeland que iba a exceso de velocidad y zigzagueando de forma peligrosa entre los carriles de la autopista.

El jugador de Dallas Cowboys habría conducido a 160 millas por hora, impactando otro vehículo antes de terminar en una zona de césped fuera de la carretera.

En el video se ve a las autoridades llegando al lugar y subirse al auto de un testigo que aseguró haber visto a un hombre correr por la zona.

La búsqueda se prolongó durante horas e incluyó unidades K-9 y drones. Más tarde, los agentes fueron informados de que el hombre al que intentaban localizar era el jugador de los Cowboys.

Casi tres horas después, cerca de la 1:30 de la madrugada, hallaron su cuerpo en un baño portátil con una aparente herida de bala autoinfligida.

Marshawn Kneeland nació en Grand Rapids, Michigan. Asistió a Godwin Heights High School en Wyoming, donde no solo fue capitán del equipo de fútbol americano, sino que también estableció récords escolares en placajes, tackles por pérdida y capturas.

Su talento atlético se extendía a la pista: fue campeón regional en los 400 metros y destacado saltador de altura, reconocido en todas las conferencias. En 2019, dio el salto a Western Michigan University, donde consolidó su perfil como ala defensiva.

Durante su carrera universitaria, disputó 38 partidos, acumulando 149 tacleadas, 13 capturas y tres balones sueltos forzados. En 2022, estuvo cerca de transferirse para jugar bajo las órdenes de Deion Sanders en Colorado, pero finalmente decidió permanecer en su estado natal.

En 2024, Dallas Cowboys seleccionó a Kneeland en la segunda ronda en el draft. Específicamente en la posición 56. Jugó en 11 partidos durante su temporada de novato y apareció en siete en 2025, registrando su primer saqueo de carrera en la Semana 1.

En 18 partidos de carrera de la NFL, Kneeland tuvo 26 placajes, un saqueo, un balón suelto forzado y un pase defendido.



