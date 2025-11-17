Comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirma más partidos en el Bernabéu: “Es un estadio de clase mundial, volveremos”

El pasado domingo la NFL cerró una gira de siete partidos de la temporada regular fuera de Estados Unidos. El Santiago Bernabéu dejó una imagen cautivadora y comisionado Roger Goodell confirmó que regresarán para disputar más encuentros.

Antes del duelo que Miami Dolphins arrebató a Washington Commanders en tiempo extra con marcador de 16-13, Goodell conversó con varios medios. Entre esos, la agencia de noticias EFE.

El comisionado se deshizo en elogios hacia el Santiago Bernabéu, recinto al que puso la etiqueta de “clase mundial” e incluso se atrevió a insinuar que era el mejor del mundo.

“Volveremos, seguro”, dijo a pie de campo antes del encuentro en un estadio que fue adaptado y acondicionado para la celebración del encuentro.

“Significa mucho jugar en este estadio. Es un estadio de clase mundial, quizás el mejor del mundo. Es un honor jugar aquí, pero también acercarnos a esta comunidad, estar en este país, estar aquí en Madrid. Es un gran lugar para jugar a este deporte. Es bueno para nuestros equipos y nuestros aficionados”, señaló.

VÍDEO | 🇺🇸 🏈 Roger Goodell, comisionado de la @NFL a EFE sobre el terreno de juego del Bernabéu: "Volveremos, seguro" pic.twitter.com/vReSkQLhom — EFE Deportes (@EFEdeportes) November 16, 2025

Cabe recordar que el Santiago Bernabéu fue remodelado para convertirse en un estadio multifuncional, capaz de acoger partidos de distintas disciplinas y grandes espectáculos o conciertos.

Esto, gracias a innovaciones como un césped retráctil subterráneo que permite guardar la grama debajo del mismo estadio. Además, se incorporaron nuevas gradas, techos retráctiles, pantallas envolventes y sistemas de iluminación avanzada.

La NFL cerró su gira internacional 2025 en el Santiago Bernabéu, con el duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders. Se trató del último partido fuera de Estados Unidos esta temporada.

La travesía comenzó en São Paulo, Brasil, con el choque entre Chargers y Chiefs, y continuó en Dublín, Irlanda, donde Steeler y Vikings se midieron en el Aviva Stadium. Londres fue sede de tres partidos: Jaguars vs. Browns en el Tottenham Hotspur Stadium y Jets vs. Broncos en Wembley y Rams vs. Jaguars. La gira siguió en Alemania, con Eagles vs. Packers en el Olympiastadion de Berlín.





