Shakira agradeció a Dua Lipa por cantar ‘Antología’ durante su concierto en Bogotá

La cantante colombiana Shakira se mostró emocionada por la versión de su famosa canción ‘Antología’ que hizo la cantante británica Dua Lipa durante su concierto en Bogotá, Colombia.

Dua Lipa se presentó el 28 de noviembre en el estadio El Campín, en Bogotá, como parte de su gira ‘Radical Optimism Tour’, con la que se encuentra recorriendo Latinoamérica. La gira de la famosa intérprete de raíces kosovar se ha caracterizado por los covers que ha hecho de canciones de artistas nativos del país que visita.

Antes de cantar la famosa canción, Dua Lipa dedicó unas palabras a su autora en las que expresó la profunda admiración que siente por Shakira y reconoció su impacto musical.

“La próxima canción que quiero cantar cambia cada noche. Y hoy quiero cantar una que me encanta muchísimo, de una artista que me inspira por su evolución a través del tiempo y por la manera en la que ha tocado corazones alrededor del mundo. Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es ‘Antología’”, expresó la estrella de 30 años poco antes de iniciar a cantar.

El video del cover de Dua Lipa recorrió las redes sociales y Shakira no tardó en pronunciarse al respecto. La artista nacida en Barranquilla se mostró emocionada por la interpretación que hizo Dua Lipa de una de las canciones más famosas de su carrera y que escribió hace más de 30 años.

“Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!”, expresó Shakira.

Dua Lipa ha hecho más de 60 covers de famosos artistas durante su gira. La artista comenzó con esta dinámica en marzo al cantar “Highway to Hell” de AC/DC en Melbourne.

También interpretó “Héroe” de Enrique Iglesias en Madrid, “360” de Charli XCX en Londres, “Hey Jude” de Beatles en Liverpool, “Bad Girls” de Donna Summer en Boston, “No One” de Alicia Keys en Nueva York, “Conga” de Miami Sound Machine en Miami, “All Night Long (All Night)” de Lionel Richie en Los Ángeles, “De Música Ligera” de Soda Stereo en Buenos Aires, “Tu falta de querer” de Mon Laferte en Santiago de Chile, entre muchos otros covers.

