Dua Lipa abrirá una taquería en México durante su gira por el país

La cantante británica Dua Lipa, ganadora de tres premios Grammy, anunció este miércoles que abrirá una taquería en Ciudad de México durante su gira por México. Se trata de una taquería provisional que contará con un menú inspirado en ella misma, souvenirs y fotografías de la artista.

En un comunicado, la intérprete anunció que el local será inaugurado el 1 de diciembre y estará abierto al público hasta el 5 de diciembre, según informó EFE. Durante esos días Dua Lipa ofrecerá tres conciertos en la capital mexicana como parte de su gira mundial ‘Radical Optimism Tour’.

La taquería llamada ‘Ladua’ estará abierta desde el mediodía hasta las doce de la noche durante los cuatro días que el local estará disponible al público.

Estará ubicado dentro de ‘Los Caramelos’, una taquería real ubicada en la Colonia Condesa. El local de tacos estará ubicado en el centro de la capital mexicana, tendrá un menú inspirado en Dua Lipa, así como distintos recordatorios, música y fotografías para los seguidores de la cantante.

De acuerdo con Bloomberg, es cada vez más común que artistas abran locales efímeros durante sus giras por ciertos países. Un ejemplo de ello es la tienda que abrió la banda Oasis con mercancía conmemorativa en agosto de este año. Lo mismo hizo la cantante Olivia Rodrigo y la agrupación surcoreana BTS.

Dua Lipa se encuentra recorriendo Latinoamérica con su gira con motivo de su tercer álbum, ‘Radical Optimist’, que alcanzó el número uno en doce países y se convirtió en el debut más exitoso de una artista británica el año pasado.

La gira de Dua Lipa ha sido una de las más exitosas de su carrera, recaudando $112,3 millones de dólares hasta septiembre, según Billboard Boxcore.

Uno de los detalles más llamativos de la gira de Dua Lipa es que en cada ciudad que visita canta una canción de una banda o artista de la región, como una muestra de respeto al país que está visitando.

Dua Lipa dijo que esta idea surgió tras hacer un cover en una premiación y le resultó divertido, según dijo a Variety. “Esta fue mi idea. Surgió simplemente porque había hecho una canción para los American Country Music Awards con Chris Stapleton, y fue tan divertida que se la propuse a la banda y al equipo: “¿Qué divertido sería si cada noche tocáramos una canción diferente?””, respondió la artista.

