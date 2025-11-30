Sujeto que escupía a mujeres en Brooklyn recibió paliza callejera: “Peor que la cárcel”

Anthony Caines, el delincuente detenido por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) por presuntamente escupir en los rostros de mujeres blancas que pasaron por su lado en Williamsburg, Brooklyn, fue aparentemente el objeto de la justicia callejera.

Imágenes de videos publicadas en redes sociales mostraron a dos hombres golpeando y pateando a un sujeto que parecía ser el acusado de escupir a Caines, de 45 años, a las afueras de una peluquería en Sixth Street.

No se aclaró cuando se grabó el video en cuestión.

Caines, hecho un ovillo en la acera en posición fetal defensiva, recibió numerosos golpes de los dos atacantes, cuyas caras nunca se muestran.

Los agresores se reían mientras pateaban al escupidor en serie y pisotean sus piernas. Asimismo, se escucha a Caines gemir del dolor en medio de la paliza.

El video se corta rápidamente a una foto de Caines con un corte en la frente, sobre el ojo izquierdo. La sangre le corría por el rostro mientras los dos sujetos le dan una última advertencia.

“Deja de violar a estas mujeres aquí afuera, ¿me oíste?”, le dice el hombre que está filmando la escena. “Estamos hartos de esta m**rda”, manifestó el hombre. “Nos estás haciendo quedar mal”.

Caines pareció confirmar que lo había entendido, antes de expresar: “Fui a la cárcel, ¿no?”.

“A la mie*** la cárcel. Somos peores que la cárcel”, gritó el hombre antes de darle un último puñetazo en la cabeza.

Man accused of carrying out racist attacks against white women by spitting in their faces appears to get some "street justice."



Footage appears to show Anthony Caines getting beaten & kicked.



"Stop violating these females out here, you heard?… We’re tired of that sh*t. You’re… pic.twitter.com/wz1TkbHENA — Collin Rugg (@CollinRugg) November 29, 2025

Caines fue detenido el 13 de noviembre por su ola de escupitajos, posteriormente fue liberado con un grillete en el tobillo al día siguiente, luego de declararse inocente de cargos en los que se incluía acoso agravado por motivos de raza o religión, según los documentos judiciales.

La Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn todavía está interesada en hablar con cualquier víctima adicional de Caines que aún no se haya presentado.

