Temporada de huracanes cierra sin que ninguno tocara Estados Unidos

La temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende del 1 de junio hasta este 30 de noviembre, concluyó sin que ninguno impactara en suelo continental de Estados Unidos por primera vez en diez años, además de un número inusual de tormentas de máxima intensidad.

El ciclo meteorológico finalizó con tres huracanes que alcanzaron la Categoría 5, un número solo superado en 2005, cuando se registraron cuatro. Erin, Humberto y Melissa fueron los que alcanzaron este nivel de intensidad.

De acuerdo con un informe de la Universidad del Estado de Colorado (CSU), una fuente clave en meteorología, señaló que “ninguna otra temporada había tenido más de dos huracanes” de tal nivel, con excepción de la de 2005.

En tal sentido, Melissa, una de estas tormentas, fue descrita como “la tormenta del siglo” para Jamaica.

¿Cuál fue el balance de huracanes en 2025?

Entretanto, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó que durante el periodo se formaron 13 ciclones con nombre. Dentro de este total, se contaron cinco huracanes, de los cuales cuatro fueron considerados huracanes mayores, con vientos que superaron los 178 kilómetros por hora (111 millas por hora).

Aunque la cifra total de ciclones se situó ligeramente por debajo del promedio histórico de 14, la cantidad de huracanes mayores superó la media anual de tres. Al inicio de la temporada, la NOAA pronosticó entre 13 y 19 tormentas con nombre y de seis a 10 huracanes.

Comparación con la temporada pasada

La temporada 2025 supuso un fuerte contraste con la de 2024, que registró 18 tormentas y 11 huracanes, de los cuales cinco tocaron territorio estadounidense y dejaron más de 200 muertes por el impacto de Helene. En la temporada actual, únicamente la tormenta Chantal tocó tierra en EE. UU., en julio, causando dos muertes en Carolina del Norte.

El profesor Hugh E. Willoughby, experto en huracanes de la Universidad Internacional de Florida (FIU), la temporada se caracterizó por empezar con “un golpe” y luego “un pico con actividad suprimida”. Argumentó que las tormentas evitaron impactar a Estados Unidos al moverse hacia el este, lo que podría estar relacionado con un cambio en la dirección de los vientos causado por el calentamiento del Ártico.

“Es una temporada más activa de lo normal, pero no por mucho. Se fueron al este de Estados Unidos y eso explica por qué EE.UU. se libró relativamente fácil, pero obviamente si vives en Jamaica, no parece una temporada inactiva”, señaló el experto.

Con información de EFE (Pedro Pablo Cortés)

