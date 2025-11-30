Vin Diesel dedica emotivo mensaje a Paul Walker al cumplirse 12 años de su muerte

El actor Vin Diesel escribió un emotivo mensaje para honrar la memoria de su amigo y coprotagonista de ‘Fast & Furious’, Paul Walker, en el aniversario número 12 de su muerte.

Este 30 de noviembre Vin Diesel recurrió a sus redes sociales para recordar a su gran amigo y expresó lo mucho que lo extraña con el paso de los años.

“El universo sigue poniendo ángeles en mi camino. Sé que eres parte de él… una hermandad eterna. Te amaré por siempre…”, escribió Vin Diesel en una publicación en Instagram.

El actor acompañó el texto con una fotografía junto a Paul Walker en una escena de ‘Fast & Furious’. Ambos actores saltaron a la fama con sus roles protagónicos en la exitosa franquicia de acción. Diesel interpretó al legendario Dominic Toretto y Walker encarnó a Brian O’Conner. El público se encariñó con estos personajes que durante siete películas protagonizaron grandes aventuras a bordo de vehículos veloces. Sin embargo, Paul Walker falleció durante el rodaje de la séptima película de la saga.

El 30 de noviembre de 2013 el mundo se enteró del fallecimiento de Paul Walker en un accidente de tránsito en Santa Clarita, California. El actor tenía 40 años al momento de su muerte.

Walker viajaba en un Porsche Carrera GT conducido por un amigo, quien había adquirido el vehículo recientemente. Su amigo perdió el control del vehículo luego de que otro auto se cruzara en la vía, estrellándose el Porsche contra un árbol e incendiándose de inmediato. Cuando los Bomberos acudieron al lugar y lograron apagar las llamas, Paul Walker y su amigo ya estaban muertos.

La muerte de Paul Walker conmocionó a todos los miembros de la franquicia de ‘Fast & Furious’. Vin Diesel desarrolló una gran amistad con el actor durante el tiempo que trabajaron juntos y continuamente recuerda su legado. El actor nombró a su hija, Paulina de 10 años, en honor a su amigo y acompañó a Meadow, hija de Paul, a caminar hacia el altar el día de su boda.

Meadow Walker es la única hija del fallecido actor. En el aniversario luctuoso número 12 la joven recordó a su padre con una serie de fotografías de su infancia. “12 años sin ti”, escribió junto a las fotos. “Te quiero para siempre”.

En 2015, la actriz y modelo inició la Fundación Paul Walker, una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación de la vida silvestre y la protección de los océanos, en homenaje a los estudios universitarios de su padre en biología marina.

Sigue leyendo:

El conmovedor mensaje de Meadow, la hija de Paul Walker, a nueve años de la muerte del actor

Vin Diesel revela que el personaje de Paul Walker regresará en ‘Fast and Furious 11’

Vin Diesel niega de manera rotunda las acusaciones de agresión sexual en su contra