5 de los trabajos más peligrosos en EE.UU. y cuánto pagan

Aunque miles de personas desempeñan labores esenciales en Estados Unidos, algunos empleos siguen destacando por su alto nivel de riesgo frente a salarios que no siempre reflejan ese peligro.

Las cifras más recientes muestran que ciertos oficios enfrentan tasas de mortalidad significativamente superiores al promedio nacional.

1. Conductores de camiones

–Salario medio: $57,440 dólares

–Tasa de mortalidad: 984 por cada 100,000 trabajadores

Los conductores de camiones ocupan el primer lugar entre las profesiones más peligrosas del país.

La cifra de 984 fallecimientos por cada 100,000 empleados en 2023 triplica la del siguiente oficio de mayor riesgo.

A pesar de ello, este sector continúa atrayendo a miles de trabajadores que buscan independencia laboral.

Jan Hendrik von Ahlen, director general de JobLeads, lo resume así: “Conducir ofrece a los trabajadores algo que la sociedad a menudo pasa por alto: estabilidad y autonomía”.

2. Obreros de la construcción

–Salario medio: $46,050 dólares

–Tasa de mortalidad: 318 por cada 100,000 trabajadores

Aunque la cifra es mucho menor que la de los conductores de camiones, 318 muertes por cada 100,000 trabajadores sigue siendo un registro preocupante.

Los obreros utilizan maquinaria pesada, trabajan en alturas y enfrentan climas extremos.

Guillermo Triana, consultor de recursos humanos y fundador de PEO-Marketplace.com, advierte que el peligro no solo proviene de los accidentes repentinos: “Las muertes no siempre son ‘una caída’, sino un deterioro gradual en la evaluación del riesgo. La cultura es más mortal que una falla de equipo”.

3. Trabajadores de mantenimiento de áreas verdes

–Salario medio: $38,470 dólares

–Tasa de mortalidad: 226 por cada 100,000 trabajadores

Estos empleados se enfrentan diariamente a equipo riesgoso como tractores, podadoras y motosierras.

También realizan tareas en alturas, lo que aumenta la probabilidad de caídas.

A diferencia de los conductores de camiones, no suelen gozar de autonomía laboral y, aun así, enfrentan una tasa de mortalidad de 226.

4. Trabajadores agrícolas

Salario medio: $35,980 dólares

Tasa de mortalidad: 146 por cada 100,000 trabajadores

Los trabajadores del campo ganan menos que otros oficios de alto riesgo, pero enfrentan peligros constantes. Manejan maquinaria pesada, trabajan expuestos al clima y lidian con terrenos irregulares.

Triana señala que en este sector el riesgo no siempre se mide por incidentes visibles: “El clima, la topografía y un momento de distracción cerca de un camión son menos cuantificables. Los trabajos son peligrosos, pero el peligro es diario, no de evento a evento”.

La repetición y la rutina generan una falsa sensación de seguridad que termina en lesiones graves o fatalidades.

5. Cargadores y operarios de movimiento de mercancía

–Salario medio: $37,680 dólares

–Tasa de mortalidad: 114 por cada 100,000 trabajadores

Este grupo trabaja con montacargas, camiones y otros vehículos industriales. Aunque su tasa de mortalidad es menor que la de los sectores anteriores, siguen enfrentando lesiones frecuentes por levantar objetos pesados, incluidos desgarres musculares y accidentes por aplastamiento.



A pesar del riesgo, los salarios se mantienen moderados debido a la alta oferta de trabajadores en comparación con la demanda.

Una nota sobre el salario y la demanda laboral

En todos estos trabajos, la relación entre sueldo y riesgo se explica en gran parte por la oferta y la demanda. Cuando la cantidad de personas capacitadas para una labor es baja, los salarios tienden a subir.

En cambio, en sectores donde los trabajadores son abundantes, los ingresos se mantienen moderados incluso si el riesgo es alto.

