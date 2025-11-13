10 empleos que requieren mínima experiencia y pagan más de $60 la hora

En un mercado laboral donde los salarios altos suelen asociarse con trayectorias extensas, existen profesiones que rompen el molde: puestos que superan los $60 dólares por hora y que permiten ingresar con poca o moderada experiencia previa.

Aunque cada uno exige preparación específica, muchos ofrecen vías accesibles para empezar desde abajo y crecer rápidamente.

1. Analistas de seguridad informática

El aumento de ataques digitales ha convertido a los analistas de seguridad informática en una de las ocupaciones más buscadas.

Estos profesionales diseñan medidas para proteger redes, datos y sistemas dentro de empresas tecnológicas, financieras o consultoras.

Aunque no se requiere larga trayectoria, sí se necesita una base en TI y certificaciones iniciales, como CompTIA Security+, además de práctica en laboratorios y participación en proyectos abiertos.

Sus ingresos pueden superar los $60 dólares por hora conforme adquieren habilidades especializadas.

2. Actuarios

El trabajo de un actuario combina matemáticas, estadística y análisis de riesgos, y ofrece una media salarial de $60.47 dólares por hora.

Se trata de un empleo en crecimiento acelerado, con una expectativa del 22% hacia 2034.

Para ingresar con poca experiencia, los aspirantes suelen comenzar aprobando los exámenes preliminares del gremio, reforzando dominio en Excel, R o Python, y creando proyectos propios que sirvan como portafolio.

Cerca del 78% de los actuarios trabajan en compañías financieras o de seguros.

3. Arquitectos de redes informáticas

Los arquitectos de redes diseñan la infraestructura que permite a las empresas mantener comunicaciones estables y seguras.

Aunque muchos tienen estudios universitarios, es posible abrirse paso desde puestos básicos en sistemas o administración de redes y crecer mediante certificaciones técnicas.

Con el avance correcto, los ingresos pueden alcanzar $62.69 dólares por hora o más.

4. Gerentes de relaciones públicas y recaudación de fondos

Las organizaciones que dependen de su imagen pública o campañas de donación recurren a gerentes de relaciones públicas y recaudación de fondos, quienes ganan alrededor de $63.88 dólares por hora.

Este empleo privilegia la comunicación, la persuasión y la capacidad de crear vínculos. Personas con experiencia en voluntariado, coordinación de proyectos o comunicación comunitaria pueden encontrar aquí una puerta de entrada.

5. Gerentes de ventas

Con ingresos cercanos a $66.38 dólares por hora, la gestión de ventas sigue siendo una de las rutas más lucrativas para quienes poseen habilidades de liderazgo y trato directo con clientes.

El crecimiento proyectado es del 5% entre 2024 y 2034, lo que representa miles de vacantes anuales.

La experiencia necesaria puede surgir de trabajos previos en ventas o de cursos especializados.

6. Científicos políticos

El análisis de sistemas políticos, procesos electorales y políticas públicas puede brindar un salario promedio de $67.01 dólares por hora.

Aunque muchos profesionales del área cuentan con estudios superiores, también existen roles de nivel inicial enfocados en investigación, recolección de datos y análisis preliminar, abiertos a personas con formación básica en ciencias sociales.

7. Gerentes de compensaciones y beneficios

Estos especialistas administran programas de pago y prestaciones dentro de las empresas y pueden ganar alrededor de $67.48 dólares por hora.

Ingresar no siempre requiere experiencia extensa; conocimientos en nómina, legislación laboral, relaciones con proveedores y habilidades de liderazgo suelen ser suficientes para aspirar a estos puestos, que superan los $140,000 dólares al año en salarios altos.

8. Controladores de tránsito aéreo

Los controladores de tránsito aéreo coordinan los movimientos de aeronaves para garantizar operaciones seguras, y reciben aproximadamente $69.51 dólares por hora.

Lo notable es que no se exige experiencia previa en aviación: reciben capacitación intensa directamente en el trabajo.

Muchos ingresan con un título técnico o estudios generales, combinados con pruebas y entrenamiento especializado.

9. Gerentes de marketing

Los profesionales que dirigen campañas y estrategias de mercadotecnia pueden alcanzar ingresos de $76.76 dólares por hora.

Este campo no exige una larga trayectoria inicial; quienes logran destacar suelen empezar desde posiciones junior, construyendo portafolios mediante proyectos creativos y capacitación constante.

Se esperan más de 36,000 vacantes anuales hasta 2034.

10. Gerentes de informática

La administración de equipos técnicos y proyectos digitales es uno de los empleos mejor pagados de esta lista, con $82.31 dólares por hora en promedio.

Muchos gerentes comienzan desde puestos de soporte o desarrollo y ascienden gracias a su capacidad de liderar equipos y gestionar soluciones tecnológicas.

El crecimiento proyectado del 15% implica más de 55,000 nuevas oportunidades anuales hasta 2034.

