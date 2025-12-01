¿Emilio Osorio dispuesto a regresar con Leslie Gallardo?

Emilio Osorio, cantante y actor mexicano, contestó si existe la posibilidad de regresar con su ex Leslie Gallardo, con quien tuvo varios meses de relación.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, el hijo de Niurka Marcos y Emilio Osorio comentó que aunque le tiene mucho aprecio a la influencer, no ve viable que retomen un amorío.

“Les es una gran persona, yo le tengo mucho respeto, es un gran ser humano, pero no. Yo siempre por salud mental y del corazón, cada vez que cierro un ciclo, no vuelvo a abrirlo y hasta el punto de hoy ha sido así”, dijo para confirmar que no volvería con la exparticipante de La Casa de los Famosos.

Con su mensaje, Emilio Osorio reitera su postura de priorizar el bienestar emocional y no revivir romances pasados, enfocándose ahora en sus proyectos profesionales y dejando claro que su amistad con la influencer se mantiene intacta, pero que la etapa como pareja ha quedado definitivamente atrás.

Los jóvenes, luego de que terminaron, se han mostrado conciliadores y han reconocido que aprendieron muchas cosas de ambos mientras fueron novios y que se desean lo mejor pese a no seguir juntos.

Gustavo Adolfo Infante habló de las declaraciones de Emilio y consideró que es muy centrado en su vida.

“Es un muchacho muy consciente y congruente con lo que dice y con lo que hace. Niurka lo entrenó bien”, afirmó.

Emilio Osorio habla de su cumpleaños

En esta entrevista con De Primera Mano, el mexicano comentó también la razón por la que no compartió en esta fecha con sus familiares.

“Uno tiene que trabajar si uno quiere cumplir sus sueños y sus metas. Entonces, me quedé a trabajar”, afirmó.

El artista comentó que por ahora su principal interés es su nuevo álbum y por eso no hubo una celebración como quizás muchos esperaban.

Sigue leyendo:

· Andrea Legarreta sorprende con escenas candentes con Fernando Colunga en “Amanecer”

· Niurka Marcos dice que recibió advertencias de problemas legales si menciona a Juan Osorio

· Juan Osorio y Eva Daniela celebrarán su matrimonio este año