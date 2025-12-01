Entrenador brasileño desata polémica por comentarios homofóbicos: “No los quiero ver con camiseta rosada”

Nada más llegar al cargo y ya ha desatado una polémica mayúscula en el fútbol brasileño. Abel Braga llegó por octava ocasión a dirigir al Inter de Porto Alegre y se metió en el ojo del huracán debido a comentarios homofóbicos realizados el día de su presentación.

El director técnico de 73 años, que llegó para salvar al equipo del descenso, se ganó el repudio de la opinión pública al intentar hacer un chiste que no dio risa y terminó siendo un desafortunado comentario discriminatorio.

“Yo estuve bromeando, con que en el fondo (Andrés D’Alessandro, director deportivo del club) estaba retando a todo el mundo. Le dije ‘yo no quiero ver a mi maldi** equipo entrenando con una camiseta rosa, parece un equipo de mari****”, dijo.

Abel Braga (73 años) asumió como DT de Inter de Porto Alegre, en reemplazo de Ramón Díaz, y declaró:



“No quiero ver a mi equipo entrenando con la camiseta rosa. Parecemos un equipo de putos”.



pic.twitter.com/rNRujOL8gy — En Una Baldosa (@enunabaldosa) November 30, 2025

De acuerdo con medios locales, el término usado por Braga fue “viado”. En portugués, significa “ciervo”, pero según el contexto esta palabra tiene una connotación homofóbica a raíz de la representación del animal en el Jogo do Bicho, una tradicional lotería clandestina del país.

Los comentarios del veterano entrenador se dieron debido a que uno de los uniformes que usaba el club en la última etapa de Braga en 2021, era color rosa.

Aunque también fue un dardo al rival, Gremio, que en los últimos años tomó como tradición usar un uniforme rosa en conmemoración del mes de concienciación por el cáncer de mama.

De hecho, Gremio fue uno de los clubes que reaccionó en redes sociales rechazando las declaraciones de Braga. “Estamos orgullosos de todos nuestros hinchas, ya sean de azul, blanco, negro, rosa o de cualquier otro color”, expresaron.

“Gremio es un lugar de pasión, donde cada uno puede ser quien quiera ser, un lugar donde lo más importante es la voz de aliento. Gremio es de todos y estamos en contra de cualquier tipo de discriminación”, concluyeron en X.

ORGULHO! 🏳️‍🌈💙🖤🤍 Temos orgulho de todos os nossos torcedores, sejam eles azuis, brancos, pretos, rosas ou de qualquer outra cor. O Grêmio é lugar de paixão, onde todos podem ser quem quiserem ser, lugar em que o mais importante é a voz do alento. O Grêmio é o #ClubeDeTodos e… pic.twitter.com/hN7VpXTymd — Grêmio FBPA (@Gremio) December 1, 2025

El escándalo mediático y rechazo de las palabras de Braga obligaron a que tuviese que salir a pedir disculpas públicas. El DT de 73 años se valió de su cuenta en Instagram para retractarse de sus dichos.

Abel utilizó las stories de Instagram para compartir un pequeño comunicado, asumiendo la responsabilidad del error en sus declaraciones y pidiendo disculpas.

“Colorados y coloradas, en primer lugar reconozco que no hice una buena declaración sobre el color rosa en mi conferencia. Antes de que eso se prolifere, pido disculpas. Los colores no definen géneros, lo que define es el carácter. Internacional precisa paz y mucho trabajo”, redactó.

Se trata del segundo escándalo de este tipo en Porto Alegre. El pasado 8 de noviembre el entrenador Ramón Díaz aseguró que el fútbol era un deporte de hombres en el que no debía haber participación femenina.

21 días después de esa declaración, Díaz fue cesado del Inter de Porto Alegre. El club confió en un histórico como Braga y en el día de su presente lanzó otro comentario discriminatorio.



