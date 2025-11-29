Flamengo conquistó su cuarta Copa Libertadores gracias a un gol de Danilo

El equipo brasileño Flamengo le ganó la final a Palmeiras por 1-0 gracias al gol de Danilo en el Estadio Monumental de Lima en Perú y es el campeón de la Copa Libertadores 2025.

Fue un partido cerrado, con pocas situaciones de gol y una polémica en el primer tiempo por el reclamo de una expulsión contra el chileno Erick Pulgar por una plancha sin pelota a Bruno Fuchs.

El Flamengo se convirtió en el primer club brasileño de la historia en cosechar cuatro Libertadores (alcanzó la línea de River Plate y Estudiantes de La Plata de Aregntina). En el estadio Monumental de Lima, Perú, dirigió el argentino Darío Herrera.

🇧🇷4️⃣ ¡El primer equipo de Brasil en conseguir cuatro CONMEBOL #Libertadores! ❤️🖤 Quién sino… ¡@flamengo! pic.twitter.com/qqniwmvrXy — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 29, 2025

Todas las emociones en el segundo tiempo

La segunda mitad inició abierta, con llegadas de ambos conjuntos. Vitor Roque dejó varios intentos en solitario en los que no pudo salir victorioso y de nuevo Flamengo daba mayor sensación de peligro. Acumulaba más efectivos pero faltó un punto de talento y precisión para hacer daño.

El primer remate entre palos llegó en el 67 y de qué manera. De Arrascaeta sirvió un córner abierto y ahí Danilo se impuso con un salto imperial por encima de cada uno de sus rivales para dejar un testarazo perfecto que rozó en la madera y terminó en la red. El ahora central acercó su segunda Libertadores para lograr un palmarés grandioso.

⚽️⭐️ La jugada de la Final: el cabezazo de Danilo para el tetracampeonato de @Flamengo

@CocaColaAr pic.twitter.com/lZYYZWLqOq — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 29, 2025

La más clara de Palmeiras en el epílogo de la final fue para Vitor Roque. Después de un centro al área y un cabezazo que no pudo ser del Flaco López, le quedó al 9 del Verdao. Sin embargo, pese a que el exBarcelona estaba dentro del área chica, su intento terminó en las tribunas. Flamengo tuvo las chances de estirar la ventaja, pero estaba más enfocado en sostener la ventaja parcial para el título.

Flamengo fue más que Palmeiras en la final, triunfó por 1-0 gracias al gol de Danilo y así llegó a su cuarta Copa Libertadores de América. El equipo carioca se convirtió en el club brasileño con más estrellas en la historia de La Gloria Eterna. Y, como en 2019, nuevamente en Lima.

