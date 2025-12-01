Fátima Bosch, Miss Universo 2025, rompe el silencio tras polémica por su triunfo ¿renunciará o no?

La polémica no ha dejado respirar a Fátima Bosch, la mexicana que se coronó como Miss Universe 2025 y que, desde el minuto uno, ha estado en el ojo del huracán. Rumores, teorías, ataques en redes y hasta versiones que aseguraban su inminente renuncia a la corona han circulado sin control. Pero ahora, la reina decidió hablar fuerte y claro… y vaya que lo hizo.

Un mensaje directo “desde su verdad”

A más de dos semanas de haber ganado el certamen en Tailandia, Fátima llegó a Nueva York para arrancar su gira internacional como Miss Univers. Y justo ahí, a través de un video publicado en la cuenta oficial del certamen, la mexicana rompió el silencio.

“Ser Miss Universo no es solo llevar una corona, es llevar una misión… Soy una mujer que aprendió a alzar la voz incluso cuando el mundo le pidió silencio”, dijo la reina de belleza en un video que compartió en su cuenta de Instagram.



Además, habló sin tapujos de su pasado, revelando que creció siendo una niña neurodivergente, pero dejando claro que esa no es la única parte de su historia.



“También crecí con un corazón valiente y una sensibilidad profunda… Ser diferente también es una forma de ser auténtica”, dijo Fátima Bosch al sentirse orgullosa de su triunfo como Miss Universo 2025.

La reina que quiere ser la referencia que ella nunca tuvo

Fátima compartió un detalle poderoso: cuando era niña, no encontraba una figura pública con la que pudiera identificarse. Por eso ahora su misión está más que clara.



“Quiero convertirme en ese modelo a seguir para quienes sintieron que su autenticidad era demasiado o muy poco”, precisó la mexicana.

Incluso aceptó que antes veía los concursos de belleza como algo superficial, hasta que descubrió algo que le cambió la vida.



“En los certámenes te conviertes en la mujer que un día necesitaste cuando eras niña”, indicó.



Fuerte, imperfecta y humana: así se define Fátima



En un tono más íntimo, la Miss Universe 2025 habló de su camino, lleno de retos, caídas, aprendizajes y mucha fe.



“Mi historia no es perfecta… pero jamás me rendí. Si mi voz puede romper el silencio o encender una esperanza, entonces todo habrá valido la pena”, destacó la reina de belleza.

¿Renuncia o no renuncia? Fátima responde sin rodeos

Tras días de rumores, Fátima Bosch lo dejó claro, sin espacio para dudas.



“Universo, esto ya empezó y no pienso detenerme. Soy Fátima Bosch Fernández, su Miss Universo 2025”.

Y por si aún quedaba alguien dudando, en entrevista con Hoy Día lo reafirmó.



“Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona y esta banda”, destacó la mexicana.



“Pasamos las mismas pruebas y gané. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?”, enfatizó Miss Univeso 2025.



Sigue leyendo: