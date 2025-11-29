Olivia Yacé regresa a Costa de Marfil luego del Miss Universo: ‘Es hora de África’

Olivia Yacé, quien representó a Costa de Marfil en el Miss Universo 2025, regresó a su país y fue recibida por todo lo alto gracias al buen papel que hizo en el concurso de belleza celebrado en Tailandia.

La modelo lució un atuendo blanco y un estilismo sencillo para compartir con su gente, que le expresó su cariño y orgullo por haber dejado en alto el nombre de su país.

🇨🇮Notre Miss Olivia Yacé est là pic.twitter.com/EQV2MQ16Cw — Erel Photography (@ErelPhotography) November 29, 2025

La cuarta finalista de la competencia llevó además una pequeña bandera del país africano, demostrando lo feliz que se siente por estar con su gente.

Homecoming ratu kesayanganku Olivia Yace yang mentok juara ke-5 Miss Universe 2025, Ratu asal Côte d'Ivoire ini kece banget gak sih? Selamat kembali ke rumah queen, bahagia selalu 😍😘🥰 pic.twitter.com/Zo7mxMyJkv — ᮛᮓᮨᮔ᮪ ᮕᮢᮘᮥ ᮃᮓᮡᮒᮙ (@prabuadyatama) November 29, 2025

En su cuenta en Instagram, Olivia subió un carrusel de fotos con algunos de los momentos que vivió en su recibimiento y además de esto dijo: “Es hora de África. Costa de Marfil”.

La participación de la marfileña fue una de las más mediáticas, debido a su buena oratoria y la excelente pasarela que demostró en el show final. Sin embargo, no le fue suficiente para ganar la corona que obtuvo la mexicana Fátima Bosch.

Debido a las denuncias de presunto fraude que se dieron en esta edición, la modelo africana renunció a la organización Miss Universo, después de que el presidente del concurso Raúl Rocha dijera que ella no podía ganar porque más de 170 países le pedían visa para entrar y así poder cumplir con sus compromisos como reina de belleza.

“Alejarme de este rol de Miss Universo África y Oceanía me permitirá dedicarme por completo a defender los valores que valoro”, escribió en su comunicado. Además de esto, destacó: “Estoy profundamente agradecida por el apoyo recibido y por las experiencias inolvidables que me han formado. Ahora continuaré mi camino de una manera diferente, con la misma determinación de inspirar y elevar. Gracias a todos los que han formado parte de esta excepcional aventura. Sigamos defendiendo nuestros valores y luchando juntos por la grandeza. ¡ES LA HORA DE ÁFRICA! Con amor y respeto”.

Sigue leyendo:

Presentador del Miss Universo 2025 creía que la candidata de Costa de Marfil iba a ganar

Candidatas expresan su inconformidad por resultados de Miss Universo 2025

Sharon Fonseca, jurado del Miss Universo, publica comunicado luego de controversial resultado