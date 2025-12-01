Fátima Bosch, Miss Universo 2025, llega a Estados Unidos y es recibida por fanáticos 

La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, llegó al aeropuerto de Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, procedente de Tailandia, en donde ganó el concurso de belleza más importante del mundo.

Gelena Solano, reportera de El Gordo y la Flaca, programa de Univision, contó detalles de este momento.

“Esta es Miss Universo, Fátima Bosch, acaba de llegar en estos momentos”, dijo la periodista para luego mostrar a la reina de belleza, quien llegó con un outfit de cuero, muy apropiado para el clima que la espera en la ciudad de Nueva York.

En una pequeña entrevista, la reportera le preguntó a la reina de belleza cómo se sentía con ese recibimiento y si esperaba algo así, a lo que contestó: “Está muy cool, primera vez que vivo esto. Qué lindo, con mariachi y todo. Estoy muy agradecida de corazón, ya estoy trabajando”.

Fátima Bosch está en Nueva York

La Miss Universo 2025 se tomó fotos con varias personas que se emocionaron al verla e incluso la felicitaron por su triunfo en Tailandia. “Qué gusto, muy bonito”, se escuchó decir en otra parte del video.

Fátima Bosch estará este 2 de diciembre en una de sus primeras actividades en la ciudad estadounidense, según anunció la organización a la que representa.

“Nueva York, aquí vamos. Fátima Bosch- nuestra 74a Miss Universo – se dirige oficialmente a los Estados Unidos para lanzar su gira de medios de comunicación por los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, el 2 de diciembre, será homenajeada en la ceremonia de iluminación del Empire State Building, donde el horizonte brillará en los colores de México”, escribieron en la publicación.

La modelo comenzó su reinado con una fuerte polémica debido a las denuncias de algunos miembros del jurado de que hubo presunto fraude. Sin embargo, el Miss Universo ha asegurado que hubo transparencia en la elección.

