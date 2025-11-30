Fátima Bosch estará en Nueva York el 2 de diciembre: ¿qué hará la Miss Universo?

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visitará la ciudad de Nueva York el 2 de diciembre, como parte de las primeras actividades de su reinado, luego de ser coronada en Tailandia hace unos días.

La organización compartió algunos detalles de la visita que hará la mexicana a la Gran Manzana, luego de toda la controversia que se ha generado con su triunfo debido a denuncias de supuesto fraude.

“Nueva York, aquí vamos. Fátima Bosch- nuestra 74a Miss Universo – se dirige oficialmente a los Estados Unidos para lanzar su gira de medios de comunicación por los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, el 2 de diciembre, será homenajeada en la ceremonia de iluminación del Empire State Building, donde el horizonte brillará en los colores de México”, escribieron en la publicación.

Además de esto, señalaron: “Para celebrar este nuevo capítulo, estamos trayendo la energía, la moda y las mujeres que nos llevaron a través de las pasarelas de NYFW al corazón de Manhattan. Porque cada historia icónica comienza con un glamour icónico. Y si… El cabello importa”.

Este será el primer país que visite oficialmente la mexicana como Miss Universo, una oportunidad de dejar atrás el escándalo que ha ocurrido por los señalamientos de que compró la corona.

Sin embargo, la organización ha desmentido tales informaciones y le ha brindado su apoyo a Fátima, quien se ha mostrado fuerte ante las críticas.

En redes sociales, la joven ha asegurado que seguirá adelante con su trabajo, a pesar de los mensajes negativos que le dejan constantemente. “Hoy quiero alzar la voz, no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados”, comentó hace unos días.

