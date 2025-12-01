Miss Venezuela, Stephany Abasali, se pronuncia por la polémica del Miss Universo

Stephany Abasali, Miss Venezuela, se pronunció sobre la polémica que envuelve al certamen Miss Universo tras el triunfo de Miss México, Fátima Bosch. La última edición del certamen ha sido blanco de una fuerte controversia debido a las acusaciones de fraude y falta de transparencia.

Abasali fue una de las favoritas durante todo el certamen y quedó segunda finalista, además de recibir el título de ‘Miss Universe América’. Además, durante toda la competencia fue muy cercana a Fátima Bosch, quien ha sido acusada de presuntamente “comprar” la corona debido a que su padre tendría negocios con el director del Miss Universo. En medio de esta polémica, Abasali ofreció una entrevista al periodista Luis Olavarrieta, en donde respondió específicamente sobre la falta de transparencia en el certamen.

La modelo aseguró que no tiene conocimiento de que hubo fraude en la 74 edición del Miss Universo. “Yo no puedo decir eso. Si en mi mente hubiera tenido la sospecha de que la organización no actuaba con transparencia, jamás hubiera participado. No puedo comentar acerca de eso, a menos que después haya algo más allá”, expresó.

Abasali señaló que es muy poco probable que el resultado cambie y que lo ocurrido el pasado 21 de noviembre en Tailandia es “decisión tomada”.

“Hay que aceptar la voluntad de Dios, ser maduros con lo que sucede. Es un reinado de solo un año, hay personas que están a favor, otras que están en contra, pero es un reinado de solo un año. No es el último Miss Universo, hay que ser conscientes y aceptarlo. Es algo pasado, algo que no se puede cambiar, es una decisión tomada”, añadió.

El hecho de no haber sido coronada como Miss Universo y llevar la octava corona del certamen a su país no es algo que afecte emocionalmente a la modelo. Abasali aseguró que entró a la competencia convencida de que respetaría el resultado del jurado, sea cual sea.

“Yo siempre dije que, sea cual sea el resultado, lo voy a aceptar con mucho cariño y amor. Todo este trabajo me llevó a estar en el top tres, y por eso estoy muy agradecida. Estoy agradecida por el apoyo que me brindó mi país. De 130 mujeres, llegar al top tres me llena de orgullo”, sostuvo.

Durante la etapa preliminar del Miss Universo, Fátima Bosch y Stephany Abasali desarrollaron una fuerte amistad que incluso presumieron en redes sociales.

“Quiero mucho a Fátima. Es una persona muy especial y nos llevamos muy bien en el concurso. Mucho antes de conocernos, yo apostaba a que ella ganara su nacional; me sentía reflejada en ella, sentía que íbamos a tener una fuerte conexión, y así fue. No tengo dudas de que va a gestionar este reinado de la mejor manera”, enfatizó.

El pasado 21 de noviembre Fátima Bosch se convirtió en la nueva Miss Universo. Este resultado vino después de que la mexicana protagonizó un encontronazo con el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, a quién acusó de maltratarla verbalmente durante el evento de imposición de bandas.

Sigue leyendo:

Fátima Bosch estará en Nueva York el 2 de diciembre: ¿qué hará la Miss Universo?

Fátima Bosch, Miss Universo 2025: ‘Nunca imaginé que una noche en Tailandia cambiaría mi vida’

Dueño de Miss Universo es investigado por tráfico de combustible