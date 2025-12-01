ICE acusa a un inmigrante y a su hijo de operar esquema de tráfico de 75 armas de fuego

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó este lunes que un inmigrante indocumentado y su hijo fueron arrestados en Texas por presuntamente traficar de manera ilegal más de 70 armas de fuego y grandes cantidades de munición.

De acuerdo con un comunicado de ICE, Andrés Ávila, un ciudadano mexicano de 48 años indocumentado en Estados Unidos, y su hijo, Anthony Ávila, de 22 años y residente de Houston, fueron acusados de comprar armas de fuego y municiones en ferias locales para supuestamente trasladarlas y distribuirlas fuera de los canales legales.

“Al colaborar con nuestros socios para descubrir este esquema e incautar estas armas de fuego, hemos evitado que un gran alijo de armas letales se utilice para sembrar el caos”, declaró Travis Pickard, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Dallas.

Según ICE, la investigación fue realizada por HSI Dallas junto con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Patrulla de Carreteras de Oklahoma.

El operativo comenzó cuando agentes especiales presenciaron a dos individuos —luego identificados como Andrés y Anthony Ávila— supuestamente involucrados en actividades compatibles con el tráfico ilegal de armas y compras a testaferros.

Ambos fueron observados cargando mochilas con armamento y vaciándolas en bolsas más grandes guardadas bajo la mesa de un vendedor específico.

Operación de horas

El comunicado detalla que los agentes vigilaron a los sospechosos durante más de seis horas dentro de la feria de armas, donde presuntamente pagaron en efectivo a vendedores privados para evadir controles.

Después de abandonar el lugar, las autoridades realizaron un control de tráfico al vehículo en el que viajaban y hallaron munición a granel coincidente con la recién adquirida. Una verificación posterior reveló que Andrés Ávila se encontraba sin autorización en el país y tenía prohibido poseer o recibir armas de fuego.

Cuando los agentes entrevistaron a los vendedores del puesto donde se almacenaban las bolsas, estos confirmaron que en las bolsas había más de 75 armas de fuego.

Según documentos judiciales citados en el comunicado, los vendedores afirmaron haber conocido a Andrés y Anthony a través de una casa de empeño en Texas y describieron que ambos pagaban en efectivo para adquirir cargadores y otros accesorios de armas.

ICE aseguró que el caso ya está en manos de la Fiscalía Federal, encabezada por el fiscal federal adjunto John W. Dowdell, quien supervisa los cargos relacionados con el presunto tráfico de armas y la posesión ilegal de armamento por parte de un inmigrante indocumentado.

