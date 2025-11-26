Arrestan a subdirector de escuela y su hermano por conspirar para matar a agentes de ICE

John Wilson Bennett, subdirector de la escuela secundaria Kempsville en Virginia Beach, y su hermano Mark Booth Bennett fueron arrestados por presuntamente planear ataques contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en un comunicado.

Según el DHS, la investigación comenzó el 17 de noviembre de 2025, cuando un agente de policía de Norfolk, Virginia, fuera de servicio, escuchó a los hermanos hablar sobre planes para “matar a policías y agentes de ICE”.

Mark Bennett supuestamente mencionó que viajaría a Las Vegas, Nevada, para reunirse con “personas afines” y comprar armas con munición explosiva destinadas a los ataques.

El DHS detalló que el 19 de noviembre de 2025, Mark Bennett fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Norfolk, mientras planeaba tomar un vuelo hacia Las Vegas vía Charlotte, Carolina del Norte. Ese mismo día, John Bennett fue arrestado en Virginia Beach, donde trabajaba como subdirector desde 2009.

“Es escalofriante que un ser humano, y mucho menos un educador infantil, planee emboscar y matar a agentes del orden público de ICE, ofreciendo detalles tan específicos como la obtención de un rifle de alto calibre que perforaría los chalecos antibalas de los agentes”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

La funcionaria agregó que, gracias a Investigaciones de Seguridad Nacional y sus socios, “estos hombres están tras las rejas”.

McLaughlin también señaló que los agentes del ICE enfrentan un aumento del 1150 % en agresiones y un incremento del 8000 % en amenazas de muerte, incluyendo presuntas recompensas por asesinatos, acoso y difusión de información personal en línea.

Ambos hermanos fueron acusados de conspiración para cometer lesiones maliciosas, un delito según la ley del estado de Virginia, y enfrentarán procesos judiciales en fechas próximas.

