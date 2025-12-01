La ciencia revela: el peso es la clave para los beneficios cardiovasculares del jugo de naranja

Un estudio revela que el consumo regular de jugo de naranja puede tener efectos positivos en la salud cardiovascular. El hallazgo principal radica en cómo el peso corporal de los participantes influyó en los efectos del jugo en su organismo.

Los resultados de la investigación fueron publicados por la revista Molecular Nutrition & Food Research. Para medir la efectividad, se les suministró a los participantes 500 mililitros de jugo de naranja al día durante 60 días.

La clave del descubrimiento es que el jugo de naranja funciona a un nivel celular fundamental. Los expertos observaron que sus componentes ‘encendieron’ o ‘apagaron’ ciertas instrucciones en nuestras células sanguíneas, demostrando que sus beneficios son sistémicos y realmente profundos.

Los investigadores notaron una respuesta molecular diferenciada entre individuos con peso normal (PN) y aquellos con sobrepeso (OP). Esto no solo refuerza la idea de la nutrición personalizada, sino que también sugiere que el peso corporal es un factor crucial que determina cómo el organismo utiliza los flavonoides del zumo, afectando vías metabólicas y antiinflamatorias específicas.

Diferencias por peso corporal

El zumo de naranja es beneficioso para ambos grupos. Sin embargo, en personas con sobrepeso (OP), su acción prioritaria parece ser antiinflamatoria, mientras que en personas con peso normal (PN) se enfoca más en el metabolismo de lípidos.

Individuos con peso normal (PN): Solo en este grupo se observó la expresión diferencial de genes relacionados con el metabolismo lipídico y la adipogénesis (formación de células grasas).

Alcance de la modulación genética

El estudio logró identificar una modulación significativa, con 1705 genes expresados diferencialmente. Esto indica que los beneficios del zumo de naranja van más allá de un par de compuestos y afectan complejas redes de señalización biológica.

Reducción de la inflamación: El estudio sugiere que el zumo de naranja puede tener un impacto positivo en la expresión genética, lo que se traduce en una reducción de la inflamación . Recordemos que la inflamación crónica es un factor clave en muchas enfermedades, por lo que modularla con un alimento común es una gran noticia.

