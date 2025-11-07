Jugo de zanahoria saludable:el secreto para una piel radiante y refuerzo inmunológico

Los jugos con verduras son una opción sencilla y accesible de aumentar el consumo de micronutrientes y fitonutrientes con efectos antioxidantes, antiinflamatorios y protectores. Esta receta de jugo de zanahoria proporciona los nutrientes y fitoquímicos en una forma líquida de fácil absorción, ayudando a complementar la dieta.

El jugo de zanahoria se pueden personalizar con otros ingredientes y además de ser una bebida nutritiva, ayudan a mejorar la hidratación, facilita la digestión, refuerza la función inmunitaria y la salud de la piel y la vista.

El ingrediente estrella es la zanahoria que proporciona betacaroteno (precursor de vitamina A), vitamina C, vitamina K, potasio y antioxidantes como luteína y zeaxantina.

Estos compuestos proporcionan los nutrientes necesarios para la visión, fortalece el sistema inmunitario, favorece la salud cardiovascular y la piel, y protege contra el daño oxidativo.

Un estudio científico comprueban los efectos de los compuestos antioxidantes (carotenoides, vitamina C), claves con para proteger las células del daño oxidativo.

Una dosis regular de 250 ml de jugo de zanahoria puede mejorar las defensas antioxidantes del cuerpo y no afecta negativamente los triglicéridos ni el colesterol en sangre.​

Por su alto valor nutricional y ser fuente de antioxidantes, el jugo de naranja y zanahoria tiene efectos beneficiosos en el hígado. Crédito: Shutterstock

Esta receta también lleva jugo de limón, que aporta una fuente de vitamina C, que potencia la absorción del hierro y tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Mientras que el jugo de naranja que suma más vitamina C. Así como ácido fólico y antioxidantes, lo que complementa el efecto inmunoprotector y cardiovascular del jugo.

El jugo de naranja aporta sabor y vitaminas. Crédito: Shutterstock

También se puede endulzar con miel que contiene fenólicos y propiedades antimicrobianas, además de dar sabor natural.

La miel tiene actividades antimicrobianas y favorece la cicatrización. Crédito: Shutterstock

Receta jugo de zanahoria: pura vitalidad

Esta receta de jugo de zanahoria tiene otros ingredientes como los cítricos y un toque de miel que la hacen más vibrantes. Además, tiene una dosis de fibra, textura y un delicioso sabor.

La combinación de ingredientes es ideal para aquellas personas que deseen incrementar el consumo de vegetales.

Ingredientes

3 a 4 zanahorias frescas y firmes

1 vaso de Jugo de Naranja Natural para potenciar la Vitamina C y el sabor; si prefieres menos azúcar, sustitúyelo por agua fría.

El jugo de medio limón es un potenciador crucial, ya que el ácido cítrico ayuda a estabilizar las vitaminas y mejora la absorción del hierro.

1 cucharada de miel o sirope de arce para endulzar y hielo al gusto.

Modo de Preparación

1.- Lave las zanahorias, corte las zanahorias en trozos de aproximadamente 2 centímetros, agréguelos en la licuadora.

2.- Añada el vaso de jugo o el agua o jugo, los trozos de zanahoria, el jugo de limón y cualquier endulzante deseado.

3.- Licue muy bien hasta obtener una mezcla completamente homogénea y sin trozos grandes visibles.

Este jugo se puede beber sin colar o colado, todo dependerá de si buscas un jugo muy fino, entonces vierte la mezcla a través de un colador de malla fina o una bolsa de leches vegetales. Presiona suavemente con una cuchara para extraer todo el líquido. Con esta opción se pierde la fibra. Mientras que si deseas la mayor saciedad y el aporte completo de fibra dietética, no lo cueles y sírvelo tal cual.

4. Sirve y disfruta.

