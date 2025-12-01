‘La fama es algo efímero’: Sonya Smith, la actriz venezolana que es enfermera en Miami

La actriz venezolana Sonya Smith contó recientemente cómo por la falta de empleos en la industria de la televisión, dedica ahora más tiempo a la enfermería en los Estados Unidos.

Durante una reciente entrevista con el programa colombiano La Red, la artista explicó: “Yo hoy trabajo más que nada con personas de la tercera edad y es muy bonito”.

La famosa, quien trabajó en telenovelas como ¿Dónde está Elisa? y Cara Sucia reconoció que el aspecto laboral ha cambiado mucho en territorio estadounidense y por eso decidió estudiar esta carrera del área de la salud. “Anteriormente uno trabajaba, era exclusivo de un canal de televisión, tenías contrato de exclusividad por varios años, para cualquier proyecto que te llamaran, no solamente para novelas, sino para cualquier otra cosa que necesitaban que estuvieras presente”, afirmó.

La historia de Sonya Smith, actriz venezolana

La artista explicó que ya las telenovelas que se hacen no son tantas, pues se apuesta más a las series. “Hoy en día te llaman para ir a otro país, a hacer proyectos más cortos”, reconoció.

Sonya Smith indicó que aunque ya no tiene tantas propuestas, la actuación es algo que le apasiona y que espera hacer por muchos más años.

En la entrevista le preguntaron por una anécdota de un paciente que se sorprendió por verla trabajar como enfermera, pues pensaba que al ser actriz era millonaria.

“La gente muchas veces tiene un concepto equivocado. Obviamente sí hay personas que están dentro del mundo artístico y ganan mucho dinero, pero no todo el mundo tiene esa bendición. Hay muchas personas que trabajamos como actores y no necesariamente somos millonarios”, destacó.

En la conversación, afirmó que ella se ha mantenido siempre con los pies sobre la tierra: “La fama es algo efímero, un día puedes estar arriba y otro nadie se acuerda de ti. La fama en algunos casos puede ser bonito, en algunos casos puede ser algo que te puede crear hasta una carga”.

La más reciente participación que tuvo la venezolana en la televisión hispana en los Estados Unidos fue con su papel de la tía Pilar en la serie Velvet: el nuevo imperio, de la cadena Telemundo.

Sigue leyendo:

· Gabriel Porras tras no recibir más llamadas para actuar se reinventó trabajando como mesero

· Laura Flores y Gabriel Porras hablan de ‘Así se Baila’ y de la decisión de Gregorio Pernía de no vacunarse

· Sonya Smith y Gabriel Porras anuncian su divorcio