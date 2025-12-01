Paty Cantú se casó este fin de semana en la Riviera Nayarit, México

Aunque Paty Cantú ni Christian Vázquez han hecho la publicación oficial de la boda, en redes sociales han circulado varias fotos y videos que confirman que la pareja finalmente se ha casado.

La cantante y el actor se comprometieron en octubre del año pasado. Vázquez le hizo la proposición en medio de un concierto, con el que Cantú estaba celebrando sus dos décadas de carrera musical.

La celebración se llevó a cabo en Sayulita, Nayarit, México, aunque se desconoce el nombre exacto del sitio donde se realizó la boda.

Lo que más ha llamado la atención es que la cantante usó tres vestidos distintos, pero el principal, con el que llegó a la ceremonia, era de color verde. Estos detalles se pudieron ver gracias a las publicaciones hechas por los invitados. Hay que resaltar que parece haber sido una ceremonia muy íntima en la que solo estuvieron presentes amigos y familiares.

Una de las invitadas fue la influencer y creador digital Beba Montes.

Para hacer el baile inicial de la ceremonia, Cantú se cambió de vestido y apareció luciendo un vestido, ahora sí, del tradicional color blanco.

Hay que resaltar que la pareja ya había celebrado una ceremonia civil íntima y privada en Polanco, una de las zonas más costosas de Ciudad de México, en octubre de 2025. A esta ceremonia, solo asistieron familiares y testigos. No tuvo cobertura mediática.

