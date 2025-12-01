Scarlett Johansson reafirmó su apoyo a Woody Allen tras acusaciones de abuso sexual

La actriz Scarlet Johansson defendió el apoyo que en su momento le dio al famoso director Woody Allen, en medio de las acusaciones de abuso sexual que enfrentó hace unos años.

En una reciente entrevista para The Telegraph, la actriz respondió a la pregunta de si hubo represalias en su contra luego de apoyar a Woody Allen en 2019 en una entrevista para The Hollywood Reporter.

“Nunca se sabe exactamente qué efecto dominó tiene. Pero mi madre siempre me animó a ser yo misma, a comprender que es importante tener integridad y defender lo que uno cree”, dijo Johansson, quien se encuentra en medio de la gira promocional de ‘Eleanor The Great’, su debut como directora.

En aquel momento la actriz explicó su opinión sobre Allen y aseguró que trabajaría con él en cualquier proyecto. “¿Qué opino de Woody Allen?. Me encanta Woody. Le creo y trabajaría con él en cualquier momento”, dijo Johansson a THR en una entrevista de 2019.

En ese momento Johansson dijo que creía en su inocencia. “He sido muy directa con él, y él es muy directo conmigo. Él mantiene su inocencia, y yo le creo”, dijo entonces.

En la entrevista para The Telegraph Scarlet Johannson agregó: “Al mismo tiempo, creo que también es importante saber cuándo no es tu turno. No quiero decir que debas callarte. Quiero decir que a veces simplemente no es tu momento. Y eso es algo que he entendido más a medida que he madurado”.

Woody Allen ha sido blanco de una acusación de abuso sexual de larga data por parte de Dylan Farrow, hija del director con Mia Farrow. La acusación se escuchó por primera vez en 1992 cuando se separó de Farrow. En 2014 Dylan escribió una carta abierta al New York Times en donde explicó presunto abuso sexual del que fue víctima.

El director ha negado las acusaciones en su contra. Sin embargo, desde entonces varias figuras de la industria del cine se han negado a trabajar con Woody Allen tras las acusaciones.

Allen se refirió a la situación de las personas que se han negado a trabajar o asociarse con él. “Lo que siempre me sorprende es la disposición y disposición de la gente a aceptarlo. Creo que alguien que lea los detalles pensaría: ‘Me parece un poco arriesgado'”, dijo en septiembre de 2025 en una entrevista para The Wall Street Journal.

