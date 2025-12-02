Cam Schlittler se perfila como parte de la rotación de los Yankees para 2026

La búsqueda de lanzadores dominantes que aseguren el futuro de la franquicia neoyorquina podría estar a punto de terminar. Cam Schlittler, quien tuvo un buen paso por el equipo grande de los Yankees en 2025, ha capturado la atención de la directiva y el cuerpo técnico, que ven en él las características de un pitcher capaz de liderar el equipo.

La necesidad de tener brazos jóvenes y consistentes es una prioridad para los Yankees, y el desarrollo de Schlittler ha sido notablemente rápido, superando las expectativas iniciales.

El derecho de 24 años tuvo 14 salidas con los Yankees en Grandes Ligas la pasada temporada. En su debut en el montículo dejó foja de 4-3 con 84 ponches y una excelente efectividad de 2.96.

Schlittler se ha destacado por su capacidad para lanzar entradas profundas y por una combinación de pitcheos que confunden a los bateadores rivales. Su altura y el ángulo que le da a sus lanzamientos lo hacen particularmente difícil de enfrentar.

Los reportes indican que su evolución reciente ha sido tan positiva que ya está en la conversación seria para tener un rol protagónico en la próxima temporada de Grandes Ligas.

La gerencia espera que el lanzador pueda llenar el vacío dejado por la incertidumbre en el staff de abridores y convertirse en una fuerza consistente desde el montículo.

Los Yankees tienen en recuperación a Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt para inicios de 2026 por lo que Cam Schlittler y sus ajustes planeados toman más valor, pues Nueva York pretende abrir la campaña con una mezcla de juventud y veteranos.

Se espera que Max Fried, Will Warren, Ryan Yarbrough y Schlittler sean parte de la rotación de abridores antes de que regresen sus figuras.

La franquicia neoyorquina confían en que, con el desarrollo final adecuado, Schlittler se convertirá en el as que la organización ha estado esperando.

