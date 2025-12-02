Compromiso de Miley Cyrus y Maxx Morando: ¿Cuánto cuesta el lujoso anillo?

La cantante Miley Cyrus se comprometió con Maxx Morando tras cuatro años de relación. La pareja posó junta en el estreno mundial de Avatar: Fuego y Ceniza en Los Ángeles, donde comenzaron a circular rumores de un compromiso luego de que Cyrus presumió en la alfombra roja su anillo de compromiso. Luego de la aparición de la pareja, PEOPLE confirmó los rumores de que Miley Cyrus y Maxx Morando se comprometieron.

Tras confirmarse el compromiso uno de los detalles que más llamó la atención fue el anillo que Cyrus presumió. Según expertos, se trata de una joya con piedra de corte cojín colocada en una gruesa banda de oro amarillo de 14 quilates.

De acuerdo con un comunicado de prensa retomado por varios medios de comunicación, la vicepresidenta de comercialización de Blue Nile, Daniela Tarantino, estima que el anillo podría valer hasta 450.000 dólares. Tarantino describió el anillo de oro macizo como parte de una “tendencia moderna”

“Este anillo de compromiso es un anillo de oro macizo con engaste este-oeste, una tendencia moderna y elegante que estamos viendo en el sector nupcial. Creemos que el anillo es de talla cojín modificada de aproximadamente 4-5 quilates y cuesta entre 300.000 y 450.000 dólares”, declaró Tarantino en un correo electrónico de prensa retomado por PEOPLE.

Miley Cyrus y Maxx Morando están comprometidos. Crédito: Chris Pizzello | AP

Aunque durante su paso por la alfombra roja ni Cyrus ni Morando se pronunciaron explícitamente sobre su compromiso, la ex estrella de Disney presumió su anillo posando cariñosamente su mano sobre el pecho de su novio mientras posaban frente a los fotógrafos en la alfombra roja.

La cantante y el productor musical fueron vinculados románticamente por primera vez en 2021 cuando fueron vistos tomados de la mano en un evento de Gucci. Confirmaron su relación en 2022. En una entrevista para Variety, Miley Cyrus reveló cómo fue su primer encuentro. “Nos pusieron en una cita a ciegas. Bueno, fue a ciegas para mí, no tanto para él. Pensé: ‘Lo peor que podría pasar es que me vaya'”, dijo en 2023.

Este compromiso de Miley Cyrus llega después del polémico matrimonio con Liam Hemsworth, con quien se casó en diciembre de 2018 pero se separaron en agosto de 2019 y el divorcio se formalizó en enero de 2020.

