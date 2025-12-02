Condado de Los Ángeles votó para aprobar norma jurídica sobre prohibir a agentes federales usar máscaras

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votó este martes a favor de una norma jurídica que prohíbe a las fuerzas del orden, incluidos los agentes migratorios, ocultar sus rostros con máscaras o no proporcionar una identificación oficial al realizar operativos en el condado.

La ordenanza aprobada por 4-0, necesita una segunda votación que se llevará a cabo el 9 de diciembre.

Los agentes deben traer identificación

La medida presentada prohíbe a todos los miembros de las fuerzas del orden, entre ellos los alguaciles del condado de Los Ángeles, agentes estatales y federales (ICE), usar máscaras cubriendo sus rostros, al interactuar con el público mientras trabajan en las áreas no incorporadas del condado.

La iniciativa también exige que los agentes porten identificaciones visibles, las cuales lleven sus nombres y la agencia a la que pertenecen.

“Suben a personas a furgonetas sin distintivos”

La supervisora Janice Hahn, coautora de la medida, se refirió a las redadas migratorias de junio, en la que los agentes federales “ocultaron sus caras y se negaron a usar insignias”.

“Suben a personas a furgonetas sin distintivos a punta de pistola y luego se preguntan por qué la gente se resiste al arresto. Declaramos sin lugar a dudas que, en el condado de Los Ángeles, la policía no oculta su rostro”, agregó Hahn.

En la norma jurídica establecieron algunas excepciones, como por ejemplo el uso de máscaras médicas, equipos tácticos y quienes participen en operaciones encubiertas activas. Si la votación es favorable, la iniciativa entraría en vigor 30 días después.

Newsom ya había firmado una ley en octubre

La ordenanza se une a la ley SB 627, firmada en octubre pasado por el gobernador Gavin Newsom, que prohíbe a las fuerzas del orden federales y locales, incluyendo al ICE, el uso de pasamontañas y máscaras extremas similares en el estado. Esta nueva ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

El goberandor también firmó la ley SB 805 que exige a los agentes mostrar visiblemente al público una identificación que incluya la agencia a la que pertenecen y un nombre o número de placa cuando realicen sus tareas.

ICE y la Patrulla Fronteriza han defendido el uso de máscaras en los agentes, justificando que hay un aumento significativo en las agresiones hacia ellos.

Con información de EFE

Sigue leyendo: