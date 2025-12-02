Gobierno de Trump despidió a ocho jueces de migración en la ciudad de Nueva York

La administración del presidente estadounidense Donald Trump despidió el lunes a ocho jueces de migración de la ciudad de Nueva York, una medida que se suma a una ola de recortes en tribunales migratorios de todo el país.

Las destituciones fueron confirmadas tanto por fuentes citadas por The New York Times como por un funcionario de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

El diario neoyorquino reseñó que a los jueces los retiraron de sus funciones en las oficinas del tribunal migratorio ubicadas en el 26 de Federal Plaza, edificio que también alberga la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Manhattan.

Entre los magistrados despedidos se encuentra Amiena A. Khan, jueza adjunta que supervisaba a otros colegas en ese mismo tribunal. Con esta última ronda, son cerca de 90 jueces de migración despedidos este año en Estados Unidos, de acuerdo con funcionarios federales citados por The New York Post.

Las destituciones afectan uno de los tribunales migratorios más congestionados del país, ya que el centro de Federal Plaza empleaba a 34 jueces y es uno de los tres tribunales migratorios de Nueva York.

“El tribunal ha sido prácticamente destrozado”, dijo a The New York Times la exjueza Olivia Cassin, despedida en noviembre tras más de una década de servicio. “Parece una masacre de lunes por la tarde”, agregó.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, que depende del Departamento de Justicia, no explicó las razones de los despidos. Pero jueces destituidos previamente dijeron que la administración estaba apuntando a magistrados considerados “demasiado indulgentes”, de acuerdo con el diario.

Entre ellos figura Carmen María Rey Caldas, una jueza despedida en agosto.

La exmagistrada, inmigrante española naturalizada, había sido criticada por sectores republicanos por cuestionar públicamente a ICE antes de asumir como jueza en 2022.

“Todos los jueces están ahora especulando quién será el siguiente”, dijo al diario neoyorquino.

La decisión también llamó la atención por el contexto en que ocurrió.

De acuerdo con The New York Post, el mismo día del despido colectivo en Nueva York, la administración Trump enfrentaba una demanda por discriminación interpuesta por la exjueza de Ohio Tania Nemer.

En su querella, Nemer, ciudadana estadounidense de origen libanés y excandidata demócrata a un cargo local, alegó que la despidieron en febrero por motivos políticos y de identidad, lo que el Departamento de Justicia negó al asegurar que su salida se debió a un “ejercicio legal” de autoridad.

El Post señala asimismo que casi 200 jueces de inmigración han renunciado o sido despedidos dentro de la iniciativa federal de Eficiencia Gubernamental, diseñada para reducir costos incentivando la salida de empleados.

De ellos, a unos 100 los removieron, a pesar de que el sistema enfrenta una acumulación récord de 3.4 millones de casos pendientes, según datos de TRAC de la Universidad de Syracuse citados por el medio.

Aunque el Departamento de Defensa anunció que enviaría 600 abogados militares para servir como jueces migratorios temporales, solo 25 han recibido capacitación y están escuchando casos. Además, apenas se han incorporado 11 nuevos jueces permanentes, pese a que el Congreso autorizó la creación de 800 cargos dentro de la judicatura migratoria mediante la ley One Big Beautiful Bill Act, añadió The New York Post.

