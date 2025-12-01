Patrulla Fronteriza arresta a tres personas que recibían ayuda humanitaria en Arizona

Agentes de la Patrulla Fronteriza en Arizona irrumpieron en un refugio de ayuda humanitaria para inmigrantes sin una orden judicial y arrestaron a tres personas que se encontraban en el lugar recibiendo atención, así lo denunció la organización No Más Muertes.

El colectivo que se dedica a proporcionar atención médica, comida y refugio a los migrantes indocumentados que llegan a Arivaca, se quejaron de la situación, ya que los agentes de la Patrulla Fronteriza llegaron al campamento Byrd sin tener alguna orden.

Exigían que los refugiados salieran

“El 23 de noviembre, la Patrulla Fronteriza de EE.UU. entró ilegalmente en el puesto de ayuda humanitaria No Más Muertes, Byrd Camp y detuvo a 3 personas que estaban recibiendo ayuda humanitaria”, denunció el colectivo este 1 de diciembre a través de redes sociales.

🚨 On Sunday, November 23, U.S. Border Patrol illegally entered the No More Deaths’ humanitarian aid station and arrested three people who were receiving aid, without a warrant. pic.twitter.com/ABBzxuKpQU — No More Deaths | No Más Muertes (@NoMoreDeaths) December 1, 2025

Los voluntarios del grupo de ayuda vieron cuando los agentes hablaron a través de los altavoces de sus vehículos exigiendo que los refugiados salieran del lugar. Después algunos bajaron e intentaron ingresar al inmueble, pero los integrantes de No Más Muertes, rechazaron la petición, pues no les mostraron una orden judicial.

“Los agentes de la Patrulla Fronteriza siguen actuando con impunidad y sus acciones tienen daños irreparables en las vidas de las personas contra las que infligen violencia”, denunciaron.

Agentes rompieron puertas y ventanas

Al no tener respuesta, los agentes irrumpieron en las casas rodantes que se encuentran en el lugar, rompiendo puertas y ventanas para ingresar por la fuerza. Según los agentes dijeron que estaban en una “persecución inmediata” y por eso no necesitan orden para ingresar.

La Patrulla Fronteriza detuvo a tres personas. “Nuestro equipo de ayuda en el desierto está trabajando diligentemente para localizar a las personas que fueron detenidas en nuestro puesto de socorro”, compartieron.

Y agregaron que “en este momento, los sistemas de localización del ICE parecen ser un agujero negro deliberado donde innumerables personas se encuentran actualmente desaparecidas en su interior”.

“Patrón continuo de impunidad”

No Más Muertes especificó que han ocurrido dos redadas previas, una en 2017 y otra durante 2020, sin embargo, ambas contaron con orden de registro federal y la participación de una unidad táctica de emergencia.

“En EE.UU. los agentes federales de inmigración han adoptado tácticas cada vez más ilegales y agresivas”, destacaron. “No Más Muertes denuncia este patrón continuo de impunidad y ataques contra inmigrantes en todo el país”.

