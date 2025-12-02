Departamento de Justicia podría presentar nuevas acusaciones contra James y Comey

El Departamento de Justicia (DOJ) está considerado discretamente si buscará nuevas acusaciones contra el ex director del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James, algo que podrían salvar los casos contra ambos, percibidos como enemigos políticos del presidente Donald Trump.

Luego de una semana en que un juez federal desestimara los dos casos, lo que provocó la promesa de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia de apelar rápidamente, los fiscales federales no han tomado medidas públicas para reactivarlos.

No obstante, dos personas cercanas a los casos, que hablaron bajo condición de anonimato, aseguraron que el departamento están considerando seriamente no apelar y, en cambio, pedir a uno o más grandes jurados que vuelvan a acusar a Comey y a James.

La medida podría ser políticamente complicado. Un nuevo jurado podría rechazar presentar cargos contra Comey o James, lo que podría causar la furia del mandatario republicano y otro duro golpe después de que el DOJ se haya enfrentado a un intenso escrutinio por su gestión de los casos.

La decisión del juez federal de distrito Cameron Currie de la semana pasada fue un desaire especialmente directo a Trump, ya que rechazó su estrategia de instalar a uno de sus exabogados defensores penales, Lindsey Halligan, para llevar los casos después de que otros fiscales se negaron a buscar las acusaciones políticamente cargadas que el primer ejecutivo exigía.

“Tomaremos todas las medidas legales posibles, incluyendo una apelación inmediata”, expreso la fiscal general Pam Bondi, horas después del fallo de Currie de descalificar a Halligan y desestimar los casos.

Los comentarios de la fiscal general de Estados Unidos coincidieron con una declaración anterior de ese mismo día de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien prometió una apelación “muy pronto”. Tan pronto, de acuerdo con lo que dijo a los medios de comunicación, que el DOJ podría haberla presentado.

Un representante del DOJ no respondió a la solicitud de comentarios. Uno de los abogados de Comey, Patrick Fitzgerald, y un vocero de James declinaron a realizar comentarios al respecto. La defensa de ambos afirmaron que los casos carecían de fundamento y que equivalían a un proceso vengativo contra sus clientes. Tanto Comey como James se declararon inocentes de los cargos de los que se les acusaba, informó Político.

Una de las razones por las que el DOJ está tardando en su siguiente paso es que Halligan no es la única fiscal que ha recibido el apoyo de Trump, que posteriormente fue destituido por los tribunales en las últimas semanas. El lunes, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito confirmó un fallo que inhabilita a Alina Habba, otra abogada personal de Trump, para seguir ejerciendo como fiscal federal de Nueva Jersey. La decisión podría determinar los pasos a seguir del departamento, si bien las circunstancias de sus nombramientos son algo distintas.

La falta de presentación de apelaciones en los casos de Comey o James ha llevado a algunos expertos legales a suponer que, en vez de una apelación inmediata, los funcionarios del DOJ podrían tratar de remediar las fallas en las acusaciones previas de diferentes formas: Halligan podría volver a presentar los casos ante el mismo u otro gran jurado no como fiscal interina, sino como un “abogado especial” designado por Bondi, los titulares podrían asignar a otros fiscales para presentar las pruebas junto con ella, o los funcionarios podrían seleccionar un nuevo grupo de fiscales para llevarlo a cabo.

Un analista legal aseguró que estas opciones podrían tener éxito en la reconsideración de los cargos de fraude hipotecario con James, fiscal general de Nueva York, pero es poco probablemente que sirvan para revitalizar el caso contra Comey, el exdirector del FBI acusado de mentir y obstruir el esfuerzo de un comité del Senado. El plazo de disposición para procesar a Comey venció hace cinco días luego de que Halligan presentara cargos en su contra.

“Para la Fiscal General James, no hay problema en volver a acusar a alguien“, manifestó Gene Rossi, exfiscal federal de alto rango de la oficina del este de Virginia, para la que Halligan fue propuesto. “Para Comey, no hay problema. … Para el caso Comey, creo que se acabó“.

El trámite para empezar una apelación no es difícil ni necesita alegatos legales. Por lo general, se trata de una notificación de una página que eleva el caso de la corte de distrito al tribunal de apelaciones, en este caso, el 4.º Circuito, con sede en Richmond, Virginia.

Técnicamente, los mencionados trámites necesitan de la aprobación del Procurador General, D. John Sauer, que los fiscales suelen obtener en un día o menos. De acuerdo con las normas judiciales, los fiscales tienen 30 días desde la desestimación para presentar una apelación.

Los exfiscales expresaron que la demora en cualquier apelación puede tener la intención de permitir que los funcionarios consideren varias cuestiones estrategias complejas planteadas por la nueva acusación en vez de simplemente apelar la decisión de Currie de que Halligan no fue designada de manera correcta.

La vía más segura para presentar nuevas acusaciones sería recurrir a otros grandes jurados que no hayan recibido las presentaciones previas, pero eso también crea la probabilidad de que los casos fracasen si los nuevos grandes jurados se niegan a presentar cargos. Algo que podría ser algo difícil de entender para Trump.

