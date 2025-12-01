Corte de apelaciones descalifica a Alina Habba para ejercer como fiscal principal en Nueva Jersey

Un tribunal fedederal de apelaciones determinó que Alina Habba, exabogada del presidente Donald Trump, no podrá ejercer como fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, lo que confirma un fallo anterior y está centrado en el cumplimiento de una ley federal que regula los nombramientos temporales.

Trump propuso a Habba para el puesto de Fiscal Federal, pero el Senado no la confirmó. Ante esto, y luego de que jueces de distrito rechazaran su nombramiento, el Gobierno de entonces implementó una maniobra para instalarla en el cargo, informó ABC News.

Retiraron su nominación y le otorgaron un puesto inferior, Primer Fiscal Federal Adjunto, lo que, según se argumentó, le permitiría asumir la función principal. Un juez de distrito había calificado este intento como una “novedosa serie de medidas legales y de personal.”

Argumentos del tribunal de apelaciones

El tribunal de apelaciones concluyó que esta estrategia era indebida. El fallo se basó en la Ley de Reforma de Vacantes Federales (FVRA).

El tribunal explicó que Habba no podía asumir el cargo de Fiscal Federal interina debido a que solo el primer asistente que ya está en funciones en el momento en que surge la vacante puede tomar automáticamente las responsabilidades del cargo bajo la FVRA.

Debido a que Habba fue nominada originalmente para el puesto vacante, la FVRA tiene una prohibición que le impide luego asumir el cargo de Fiscal de los Estados Unidos interina. Finalmente, la ley también incluye una disposición que impide al Fiscal General delegar todas las facultades de un Fiscal Federal a Habba.

Fallo histórico que sienta un precedente

La decisión del panel de tres jueces, que fue unánime (3-0), sienta un precedente importante al ser la primera vez que un tribunal federal de apelaciones falla en contra de un intento de la administración Trump de mantener a fiscales federales interinos en sus puestos tras expirar sus designaciones temporales.

Esto podría tener implicaciones a nivel nacional para otros fiscales federales instalados usando un proceso similar al de Habba.

