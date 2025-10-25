Letitia James pide a un juez federal desestimar su caso por fraude bancario

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, pidió el viernes a un juez federal en Virginia que desestime los cargos de fraude bancario en su contra. Argumentó que la fiscal que presentó la acusación fue designada de manera ilegal y carecía de autoridad para llevar adelante el caso.

En la moción de 22 páginas, presentada ante un tribunal en Norfolk, los abogados de James sostienen que el nombramiento de Lindsey Halligan como fiscal interina de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia violó la ley federal y la Constitución, lo que invalidaría por completo la acusación.

Según la defensa, el periodo legal para designar a un fiscal interino expiró en mayo pasado, cuatro meses antes de que Halligan fuera nombrada.

“Este tribunal debe rechazar el descarado intento del Poder Ejecutivo de eludir las limitaciones constitucionales al nombramiento de fiscales estadounidenses”, escribieron los abogados de James en el documento citado por amNY.

La moción también sostiene que Halligan —una abogada cercana al presidente Donald Trump— no tenía el estatus legal requerido para presentar el caso ni para firmar la acusación formal, por lo que su intervención violó la Cláusula de Nombramientos de la Constitución estadounidense.

Se declaró inocente y habló de “venganza política”

James, quien se ha convertido en una de las principales adversarias de Trump, se declaró no culpable el viernes de dos cargos de fraude bancario en la corte federal de Norfolk.

Los fiscales alegan que tergiversó información en documentos hipotecarios para obtener condiciones de préstamo más favorables en la compra de una vivienda en 2020.Tras la audiencia, amNY reportó que la fiscal general agradeció a sus simpatizantes que la esperaban afuera del tribunal y denunció que su caso forma parte de un “uso indebido del sistema judicial” por parte del gobierno federal.

“Esto no se trata solo de mí, sino de un sistema de justicia convertido en arma política”, dijo James. “No tengo miedo. Creo que la justicia caerá como el agua y la rectitud como un torrente impetuoso”, añadió.

El juez Jamar Walker fijó el inicio del juicio para el 26 de enero de 2026, con una duración estimada de cinco días. El Departamento de Justicia anunció que planea llamar entre ocho y diez testigos durante el proceso.

Letitia James, recordó el medio neoyorquino, es una de las tres figuras que el Departamento de Justicia de Trump ha acusado en las últimas semanas, junto con el exdirector del FBI James Comey y el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton.

Los tres niegan cualquier delito y coinciden en que las imputaciones responden a una venganza política del presidente.

La ofensiva judicial llegó después de que Trump exigiera a la fiscal general federal Pam Bondi “actuar rápido” contra James y otros de sus adversarios. En su red social Truth, el mandatario escribió: “¿Qué pasa con Comey, Adam Schiff y Letitia? ¡No podemos demorarnos más, hay que hacer justicia ya!”.

James, por su parte, antes de regresar a Nueva York tras su comparecencia en Virginia, declaró que seguirá desempeñando su cargo. “No me detendré. No me distraeré. Haré mi trabajo todos los días para defender el estado de derecho”, dijo.

La fiscal general demócrata ha encabezado varios procesos judiciales contra el presidente y su familia. En 2022, presentó una demanda civil por fraude contra Trump y la Organización Trump, que derivó en una sentencia inicial de más de $450 millones de dólares.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, James también ha unido fuerzas con otros fiscales estatales para frenar recortes federales en programas de derechos civiles e inmigración, posiciones que han tensado aún más su relación con la Casa Blanca.

